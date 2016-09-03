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政院成立九三遊行因應小組 林錫耀領軍

2016-09-03

〔記者李欣芳／台北報導〕退休軍公教將在今天九三軍人節發動遊行，抗議新政府的年金改革，據透露，府院高度重視此事，由於退休軍公教結合部分國營事業勞工上街頭，加上有政治人物「插花」，行政院評估遊行轉趨複雜，成立九三遊行的內部因應機制，由政院副院長林錫耀領軍督導，進行即時處理與應變。

協調台大提供醫護救援

行政院這兩週歷經數次與相關部會會商，研判最新情勢，定調「不激化」九三遊行。政院知情官員透露，民進黨也不會動員反制，以免造成高度對立與衝突。

行政院也對九三遊行釋出善意，年金改革委員會副召集人林萬億表示，由於這次遊行參與者以退休軍公教為主，年紀偏高，且近來天氣炎熱，為防止參與者發生身體不適等情形，政院協調台大醫院醫護人員備好救護車，適時提供醫護上的救援與協助。

退休軍公教發動上街頭抗議，據了解，府院高層相當重視，行政院今天可望在遊行之後召開記者會，對外說明政府堅持推動年金改革的立場，林錫耀今也將坐鎮行政院待命，督導緊急狀況的協調與處理。

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  • 行政院評估九三遊行轉趨複雜，成立內部因應機制，由政院副院長林錫耀領軍督導，進行即時處理與應變。（資料照）

    行政院評估九三遊行轉趨複雜，成立內部因應機制，由政院副院長林錫耀領軍督導，進行即時處理與應變。（資料照）

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標題：政院成立九三遊行因應小組 林錫耀領軍


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