退休軍公教今遊行 林全籲社會尊重

2016-09-03

〔記者李欣芳、蘇芳禾、俞肇福、林曉雲、葛祐豪／綜合報導〕退休軍公教今將針對新政府的年金改革上街頭抗議，訴求「反污名，要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教」。行政院長林全昨出席北海岸鄉親座談會受訪表示，軍公教上街遊行是他們的權利，社會應予以尊重。

林全說，公共政策本來就會有不同意見，希望透過激盪和討論後聚焦，期待社會大眾以平常心看待過程，也希望經過理性討論和溝通後能有共識，「這是民主社會必經的過程」。

總統府：歡迎不一樣聲音

總統府發言人黃重諺則表示，台灣是民主社會，各種多元聲音的表達都應被尊重，總統府希望在活動之後，大家能繼續坐下來，將年金制度做最好的改革。「總統府歡迎每種不一樣的聲音，並尋求解決問題的方法。」

教育部長潘文忠受訪表示，尊重軍公教上街表達心聲的自由，相信他們也理解退休年金遇到的困難，即使上街遊行，相信也會把教導學生做為工作的目標，希望遊行過程平順。

林萬億：改革不會受影響

年金改革委員會副召集人林萬億昨接受訪問時則表示，這場遊行是社會多元意見的表達，但政府推動的年金改革不會受遊行影響；他也強調，說蔡英文總統霸凌軍公教，他要反問，蔡總統在何時、用何種方式霸凌軍公教？根本沒有這樣的事實，說誰在霸凌誰，無助於社會和諧！

林萬億表示，發起遊行的監督年金改革行動聯盟表明「支持改革，但反對亂改」，年金改革委員會迄今沒有任何改革版本，何來亂改？政府是要對年金制度進行改革，並非針對個人，因此，不會污名化任何人。

林萬億指出，許多利害關係人都是年金改革委員會的成員，委員會的軍公教代表就超過三分之一，先前的會議中，相關代表都有足夠的發言機會，軍公教代表的發言次數也最多，既然相關人士已在會中表達意見，九三遊行就沒有這麼必要；當然，他還是尊重監督年金改革行動聯盟有發動遊行的權利。

明年初國是會議 整合版本

年金改革委員會幕僚單位規劃，十月份起在北、中、南、東進行分區座談，明年一、二月召開國是會議，整合出年金改革版本。