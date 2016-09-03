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兆豐金新董︰不能怪人家懷疑洗錢

2016-09-03

〔記者李靚慧／台北報導〕前第一金董事長張兆順昨接下兆豐金董座，他強調，絕無「政治光環」、也不是「政治正確」，上任後必須把「真相」弄清楚。他說，「銀行不會自己洗錢，但我們也不能怪人家懷疑你去幫別人洗錢」，這部分必須解釋到「讓外界疑慮消除」。

真相弄清楚 疑慮才消除

張兆順表示，自去年三月紐約州進行金檢後，兆豐銀其實有充裕時間可處理危機，但沒處理的原因是什麼？針對裁罰結果，兆豐銀自認是「作業疏失」，外界卻不認為這樣；所以他上任後必須把「真相」弄清楚，搞清楚到底是怎麼一回事，讓外界的疑慮消失。

他解釋，兆豐銀因內稽內控遭質疑，被罰五十七億元，外界都認為兆豐銀洗錢；發生這樣的情形，可能是兆豐銀法規遵循、內部控制、內部稽核都出了問題，甚至董事會功能無法發揮；未來必須以「主管機關最嚴厲的標準」都能過關為目標，才能消除質疑，否則對兆豐銀的商譽將有極大影響。

工會︰新董有誠意 蔡常找不到人

這已是張兆順第三次為林全「救火」。張兆順坦言，以前到華僑銀行、中小企銀，都面臨痛苦的抉擇；但最後都是「誠惶誠恐」的接下重任，沒有一次是高高興興就任的。

張兆順昨也立即拜訪兆豐銀行工會。據了解，一待就是兩個多小時；工會表示，能充分感受到他的誠意，新董與工會的首度接觸，工會大致滿意，希望未來能有機會與張兆順多多溝通，至少不要如前董事長蔡友才般，要溝通時總是「找不到人」。

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  • 兆豐金控、兆豐國際商銀董事長交接典禮2日舉行，在財政部次長蘇建榮（中）監交下，新任董事長張兆順（左）由代理董事長吳漢卿（右）手中接過印信，正式上任。（記者廖振輝攝）

    兆豐金控、兆豐國際商銀董事長交接典禮2日舉行，在財政部次長蘇建榮（中）監交下，新任董事長張兆順（左）由代理董事長吳漢卿（右）手中接過印信，正式上任。（記者廖振輝攝）

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