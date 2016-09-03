總統閣揆親上火線 財長忙見前朝經長？
2016-09-03
〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐案延燒，連總統與閣揆都親上火線滅火，財政部長許虞哲卻一直「忙」得不見人影。不過，許虞哲昨天下午卻與前經濟部長、開發金控董座張家祝等人在部長室會談長達兩個小時，雖然雙方都表示只是討論稅務問題，還是引起不少猜測。
高度戒備 不准採訪守候
張家祝昨天下午兩點半率開發工銀投資部門主管一行四人抵達財政部，下午四點半才離開。值得注意的是，財政部警衛特別要求媒體不得守候或採訪，並緊盯記者的一舉一動，與平日迥異高度警戒作法，讓在場媒體議論紛紛。
財政部賦稅署長李慶華表示，張家祝一行人是來談「有限合夥組織」的課稅規定，這是事前就約好的會面，除了部長之外，還有她與兩位賦稅署同仁在場，絕對不是「密會」。
李慶華指出，「有限合夥法」於去年十一月三十日施行，最近開發金在國外延攬專業投資人，想要採用有限合夥組織的方式，但不了解相關課稅規定，因此特地前來討論。
財部稱 討論外資稅負問題
李慶華說明，根據規定，外人來台投資公司所獲配股利須課稅二十％，若以有限合夥組織投資，則要課徵營所稅十七％，未分配盈餘再加徵十％；開發金則認為，美、英、日等國對有限合夥組織都不課公司稅。不過，我國稅制本來就與這些國家不同，財政部也不會為此修法。
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