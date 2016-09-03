| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶壟罩全台有雨 11縣市豪、大雨特報！ 菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少14人喪生 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 焦點

總統閣揆親上火線 財長忙見前朝經長？

2016-09-03

〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐案延燒，連總統與閣揆都親上火線滅火，財政部長許虞哲卻一直「忙」得不見人影。不過，許虞哲昨天下午卻與前經濟部長、開發金控董座張家祝等人在部長室會談長達兩個小時，雖然雙方都表示只是討論稅務問題，還是引起不少猜測。

高度戒備 不准採訪守候

張家祝昨天下午兩點半率開發工銀投資部門主管一行四人抵達財政部，下午四點半才離開。值得注意的是，財政部警衛特別要求媒體不得守候或採訪，並緊盯記者的一舉一動，與平日迥異高度警戒作法，讓在場媒體議論紛紛。

財政部賦稅署長李慶華表示，張家祝一行人是來談「有限合夥組織」的課稅規定，這是事前就約好的會面，除了部長之外，還有她與兩位賦稅署同仁在場，絕對不是「密會」。

李慶華指出，「有限合夥法」於去年十一月三十日施行，最近開發金在國外延攬專業投資人，想要採用有限合夥組織的方式，但不了解相關課稅規定，因此特地前來討論。

財部稱 討論外資稅負問題

李慶華說明，根據規定，外人來台投資公司所獲配股利須課稅二十％，若以有限合夥組織投資，則要課徵營所稅十七％，未分配盈餘再加徵十％；開發金則認為，美、英、日等國對有限合夥組織都不課公司稅。不過，我國稅制本來就與這些國家不同，財政部也不會為此修法。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐 許虞哲
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：總統閣揆親上火線 財長忙見前朝經長？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.