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陷兆豐案陰霾 彭淮南拿13A總裁

2016-09-03

〔記者盧冠誠／台北報導〕雖然中央銀行總裁彭淮南被捲入兆豐銀案，讓他數度打破沉默回應及澄清。全球金融雜誌（Global Finance）對過去一年全球七十五位主要國家央行總裁評比出爐，彭淮南今年再度獲評為最高榮譽的「Ａ」級總裁，晉升「十三Ａ總裁」。彭昨僅低調透過幕僚表示，這份榮譽屬於全體國民，不屬於個人。

中國人行行長 僅維持「Ｃ」

今年全球共有八位央行總裁獲得Ａ級榮耀，彭再拿Ａ後，正式超越前馬來西亞央行總裁塞蒂的「十二Ａ」，成為全球第一；其餘七位分別來自英國、俄羅斯、以色列、巴拉圭、秘魯、黎巴嫩、菲律賓。

今年主要國家方面，美國聯準會（Fed）主席葉倫被評為第二級的「A－」，歐洲央行（ＥＣＢ）總裁德拉吉和南韓央行總裁李柱烈皆為「B＋」，日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥則為「Ｂ」，中國人民銀行（中國央行）行長周小川維持「Ｃ」。

近期不斷延燒的「兆豐案」，無端把彭牽扯進來，特別是幫國家做事，又是受金管會請託，盼能爭取更多時間，卻遭部分人士批評；「有些人實在不懂國際上的金融談判！」一位金控高層說，讓兆豐商銀有較寬裕的時間，向紐約金融服務署（ＮＹＤＦＳ）進行完整陳述，這跟包庇或私相授受怎麼會有關？且最終要罰多少，仍取決於ＮＹＤＦＳ。

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