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兆豐疑助國民黨脫產？先撥款才開會

2016-09-03

〔記者曾韋禎、李欣芳、李靚慧／台北報導〕兆豐金配合國民黨進行海外脫產？民進黨立委吳秉叡昨表示，國民黨的中投公司藉將股票交給兆豐證香港子公司保管，無擔保向兆豐銀借得五千萬美元（約十六億台幣）；但兆豐證卻在今年決議，將香港子公司賣給中資企業，讓黨產宛如斷線風箏，充滿不確定風險。但中投強調，該筆借款有足額擔保，且買方應概括承受三方協議的權利義務，債權保障沒問題。

中投︰足額擔保

吳秉叡昨指出，兆豐銀在二○一三年無擔保借款五千萬美元給中投的維京群島控股公司，放貸款項在六月二十六日就撥出，分由台北復興分行分攤八成、海外部分攤二成。但兆豐銀在兩天後的六月二十八日才召開債權保障會議。

他出示會議紀錄表示，會議召集人就是當時的總經理徐光曦，決議出的債權保障方式竟然是，由兆豐證香港子公司保管中投持有的元大金股票，並由兆豐銀信託部作為在台代理人，在中投違規時，由兆豐證香港子公司依兆豐銀的書面指示，賣出股票來償款；中投隨後存入二十七‧四萬張的股票。

當時兆豐證董座是劉大貝

吳秉叡指出，就在今年大選後，同時是國民黨中常委的兆豐證董事長劉大貝，就在今年三月七日的董事會決議，將兆豐證香港子公司賣給中資的「香港金融數據資本有限公司」（ＦＤＴ），並於三月三十日簽署買賣協議、八月十日完成交割。

他表示，兆豐自此無法得知該公司的內部資訊，也無法要求其執行所保管的元大金股票；不管是五千萬美元的無擔保借款，或是中投持有的元大金股票，就像斷線風箏般，充滿高度風險。

為何不質借 股票迂迴存放港

他還質疑，中投如果拿得出二十七‧四萬張元大金股票借錢，為什麼不乾脆就質押；卻要迂迴地將股票存在兆豐證的香港子公司，且還能自由進出，多次領出股利？他將向財政部、金管會提出檢舉，追查此過程有無不法。

兆豐金︰到期不再續借

兆豐金昨晚緊急召開重大訊息，表示該借款符合授信流程，帳戶內股票市值高於借款金額，目前已停止動用，到期也不再續約；若無法依約清償，將直接交由兆豐銀行處分，並以處分款項清償借款。

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