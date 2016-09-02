反洗錢太嚴苛？ 美罕見聲明：九成五違失不罰

2016-09-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，近年來美國對涉及洗錢的銀行業者祭出一連串重罰，外界批評嚴苛措施可能切斷外國合法資金進入美國金融體系的管道，使得美國財政部、聯準會等四個銀行監管部門罕見聯合發表四頁「說明書」及部落格文章，澄清執法並非「零容忍」，主要針對最嚴重、涉及層面廣及故意的違法行為。

澄清執法並非「零容忍」

除兆豐銀紐約分行的最新案例，先前如花旗、渣打、匯豐等大型國際銀行都曾違反洗錢防制規定，遭美國監理機構重罰。其中，渣打銀行於二○一二及二○一四年，曾因涉及洗錢和反洗錢監管缺失，兩度被裁罰合計六．四億美元；法國巴黎銀行二○一四年也因被控違法替受經濟制裁的蘇丹、伊朗客戶提供清算服務，被重罰八十九億美元。

美國監理機構強調，華府不是用「零容忍」方式來執行相關法規，執法行動針對情節最重大、涉及層面廣泛及故意的違法行為，例如，最近罰款是和販毒集團資金流動有關。三位美國財政部官員在部落格文章中指出，監管部門處理的違規行為中，九十五％沒有懲處。

報導指出，最近壓力在於「通匯代理銀行」，這類國際金融操作隱晦，允許外國銀行可透過和位於美國的銀行結成代理關係，為客戶處理美元交易。兆豐銀日前曾解釋，這次被紐約州監管機構罰款一．八億美元，就是因為在紐約、巴拿馬都有分行，被貿易業者當作轉匯「中介行」，結果匯款至巴拿馬後帳戶關帳，變成被懷疑洗錢的交易。