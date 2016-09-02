追究金管會疏失 許忠信籲藍綠 開除曾銘宗、換掉桂先農

2016-09-02

〔記者陳鈺馥、王孟倫／台北報導〕兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法事件愈演愈烈，成功大學法律系教授許忠信昨在立法院召開記者會指出，對金管會的監理疏失應一併追究，國民黨應開除前金管會主委、現任立委曾銘宗的黨籍，免除其立委職務；民進黨也要換掉時任銀行局長的金管會副主委桂先農。

曾：不要凡事泛政治化

對此，曾銘宗回應，「不要凡事泛政治化」，很遺憾許忠信搞不清楚情況，兆豐金案是應申報未申報的問題，目前檢調和政院都在調查；況且，海外分行的缺失若回報也是銀行局負責。桂先農則澄清，他在二○一四年五月卸下銀行局長職務，美國監理機關對兆豐銀紐約分行金檢是在二○一五年一至三月，當時他已不在金管會。

許忠信指出，兆豐銀涉洗錢案發生於二○一四年，當時金管會主委是曾銘宗，銀行局長是桂先農，兩人嚴重怠忽跨國銀行監督責任，無視海外分行缺失，由於目前曾是立委可監督金管會，桂先農還擔任副主委，為使調查公正客觀，藍綠兩黨應有所動作。

許忠信指出，自一九七五年起，先進國家的巴塞爾銀行監督委員會即提出協議，認定「母國監督原則」，海外分行的監督不僅地主國要監督，母國監督機關也要負主要責任，我國金管會對海外分行應負監督之責，絕非曾銘宗所言「金管會主委管不到海外分行」，以及桂先農所稱「銀行總行盯海外分行，主管機關再盯總行」。