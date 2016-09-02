追究金管會疏失 許忠信籲藍綠 開除曾銘宗、換掉桂先農
2016-09-02
〔記者陳鈺馥、王孟倫／台北報導〕兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法事件愈演愈烈，成功大學法律系教授許忠信昨在立法院召開記者會指出，對金管會的監理疏失應一併追究，國民黨應開除前金管會主委、現任立委曾銘宗的黨籍，免除其立委職務；民進黨也要換掉時任銀行局長的金管會副主委桂先農。
曾：不要凡事泛政治化
對此，曾銘宗回應，「不要凡事泛政治化」，很遺憾許忠信搞不清楚情況，兆豐金案是應申報未申報的問題，目前檢調和政院都在調查；況且，海外分行的缺失若回報也是銀行局負責。桂先農則澄清，他在二○一四年五月卸下銀行局長職務，美國監理機關對兆豐銀紐約分行金檢是在二○一五年一至三月，當時他已不在金管會。
許忠信指出，兆豐銀涉洗錢案發生於二○一四年，當時金管會主委是曾銘宗，銀行局長是桂先農，兩人嚴重怠忽跨國銀行監督責任，無視海外分行缺失，由於目前曾是立委可監督金管會，桂先農還擔任副主委，為使調查公正客觀，藍綠兩黨應有所動作。
許忠信指出，自一九七五年起，先進國家的巴塞爾銀行監督委員會即提出協議，認定「母國監督原則」，海外分行的監督不僅地主國要監督，母國監督機關也要負主要責任，我國金管會對海外分行應負監督之責，絕非曾銘宗所言「金管會主委管不到海外分行」，以及桂先農所稱「銀行總行盯海外分行，主管機關再盯總行」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 小小說 依賴粉絲團
- 5月住宅價格指數小跌
- 台無茲卡本土病例 應加強入境篩檢
- 每週寫信給學生 國中師15年不輟
- 等待8月就業報告 美股持平
- 我踢平73分鐘 日男足甩尾摘勝
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 訪墨西哥後 川普︰築牆100％由墨買單
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 《百變天后 靚顏嫩步》卡拉迪樂芬妮 ‧瑜珈、拳擊、彩妝、保養
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 自由廣場》體協都是外圍組織？
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 豐原新火車站 最快十月開放432個機車格
- 張清芳兩頭燒 談老公病況淚崩
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 農特產加分 小農、小商手作行銷
- 抗議總統連任 加彭陷入暴亂
- 愛妻自創品牌飾品成伴手禮
- 教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
- 美網》詹家姐妹擊敗中國女雙晉32強
- 奧運金、銅女「舉」人 永慶盃將領跑
- 山佳百件珍貴文物 18日展出
- 鏗鏘集》數字沒有火氣
- 7年級青農涂旭帆 推動有機獼猴桃
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：追究金管會疏失 許忠信籲藍綠 開除曾銘宗、換掉桂先農
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分