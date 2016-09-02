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張兆順救火 接兆豐金董座

2016-09-02

失職法務主管將一併撤換

〔記者李欣芳、盧冠誠、李靚慧、楊淳卉／台北報導〕兆豐銀紐約分行遭美國重罰案延燒，兆豐金董事長徐光曦前天請辭，行政院長林全昨指派前第一金控董事長張兆順接任，兆豐金今再度召開臨時董事會通過人事案，讓張兆順火速上任。據悉，除了兆豐公股董事將大換血，民進黨立委昨要求行政院長林全一併撤換失職法務主管，林全也同意。

張兆順昨表示，「就任後會立即去了解，隨後做下一步規劃」。張不僅具會計師資格，且一九七二年即金融人員高考合格，並曾在交通銀行（兆豐前身）擔任徵信工作，此次出任兆豐金董座，也可說是「回鍋」；金融圈資歷超過四十年的他，從僑銀、台企銀、第一金、到兆豐金董座，每次任務都極具挑戰。

對於張兆順今將上任，兆豐金內部均表示，希望新董座能協助釐清洗錢疑雲，還兆豐員工清白，並結束目前的紛亂，帶領兆豐金及子公司早日步入正軌。

兆豐金昨上午才召開董事會決定由總經理吳漢卿再度代理董座，成為兩度代理金控董座第一人；但林全中午與民進黨立委便當會時主動表示，將指派張兆順出任兆豐金董事長。民進黨團幹事長吳秉叡會後轉述，林全說，張有相關經驗又是會計師，具帳務查核等方面的能力，相信能好好整頓兆豐金。

據轉述，林全表示，兆豐金是公股銀行，不能一天沒有法定代理人，因此先推派吳漢卿暫代董座，新董座則不宜由兆豐金內部挑選，宜從外部找人；林全並以張的人事案做為改革兆豐金的開始，且包括兆豐金公股董監事等，都會有一個跟過去不一樣的大幅度改變。

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  • 行政院長林全昨指派前第一金控董事長張兆順接任兆豐金控董事長。（資料照）

    行政院長林全昨指派前第一金控董事長張兆順接任兆豐金控董事長。（資料照）

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