藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民
2016-09-02
〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會藍綠議員昨同批大巨蛋歹戲拖棚。民進黨市議員王世堅怒嗆，市民投票給柯文哲，就是要抓趙藤雄這個賊，如今卻反被敲竹槓，柯、趙兩人「唱雙簧」，把市民的權益都唱掉了，柯被看破手腳，但最倒楣的還是市民；國民黨市議員王欣儀嘆氣說，一下說要復工、現卻要解約，不曉得在玩什麼把戲，雙方若要繼續合作，就該拿出誠意，不要各懷鬼胎。
要不要解約 得先過議會這關
王世堅說，遠雄在市值七、八百億元的黃金地段，利用興建大巨蛋名義借貸一百五十億元，現又要求市府買回，「趙藤雄根本是藉機敲竹槓」；大巨蛋案拖了一年多，無法達到當初低租金、零回饋的訴求，大巨蛋也因停工毀損、生鏽，柯自認沒有幫到市民，現在要給自己台階下，才會決定解約。
市議員許淑華表示，大巨蛋案讓民眾不耐煩，營造工程和設施設備都因停工損失慘重，柯文哲不要玩政治，又玩得不漂亮，市府不能喊解約就解約，要向議會交代大巨蛋產權移轉，或有沒有第三方接手。
許淑華表示，她詢問過財經、行政專家，市府執意解約，很難站得住腳，且遠雄在商言商，若口袋比市府深，什麼事都可以用錢解決，「我們拿什麼跟人家玩？」
市府作法矛盾 小心蛋盡人亡
市議員何志偉提醒市府謹慎評估大巨蛋案解約要花多少錢，且法律程序是否完備，「有沒有立於不敗之地？」他不希望看到最後是「蛋盡人亡」；市議員秦慧珠也說，市府一方面核准部分復工，卻要和遠雄解約，「是不是有背信的問題？」她對大巨蛋案是否解約沒有特定立場，但市府的作法非常矛盾。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 小小說 依賴粉絲團
- 5月住宅價格指數小跌
- 台無茲卡本土病例 應加強入境篩檢
- 每週寫信給學生 國中師15年不輟
- 等待8月就業報告 美股持平
- 我踢平73分鐘 日男足甩尾摘勝
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 訪墨西哥後 川普︰築牆100％由墨買單
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 《百變天后 靚顏嫩步》卡拉迪樂芬妮 ‧瑜珈、拳擊、彩妝、保養
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 自由廣場》體協都是外圍組織？
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 豐原新火車站 最快十月開放432個機車格
- 張清芳兩頭燒 談老公病況淚崩
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 農特產加分 小農、小商手作行銷
- 抗議總統連任 加彭陷入暴亂
- 愛妻自創品牌飾品成伴手禮
- 教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
- 美網》詹家姐妹擊敗中國女雙晉32強
- 奧運金、銅女「舉」人 永慶盃將領跑
- 山佳百件珍貴文物 18日展出
- 鏗鏘集》數字沒有火氣
- 7年級青農涂旭帆 推動有機獼猴桃
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分