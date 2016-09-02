藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民

2016-09-02

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會藍綠議員昨同批大巨蛋歹戲拖棚。民進黨市議員王世堅怒嗆，市民投票給柯文哲，就是要抓趙藤雄這個賊，如今卻反被敲竹槓，柯、趙兩人「唱雙簧」，把市民的權益都唱掉了，柯被看破手腳，但最倒楣的還是市民；國民黨市議員王欣儀嘆氣說，一下說要復工、現卻要解約，不曉得在玩什麼把戲，雙方若要繼續合作，就該拿出誠意，不要各懷鬼胎。

要不要解約 得先過議會這關

王世堅說，遠雄在市值七、八百億元的黃金地段，利用興建大巨蛋名義借貸一百五十億元，現又要求市府買回，「趙藤雄根本是藉機敲竹槓」；大巨蛋案拖了一年多，無法達到當初低租金、零回饋的訴求，大巨蛋也因停工毀損、生鏽，柯自認沒有幫到市民，現在要給自己台階下，才會決定解約。

市議員許淑華表示，大巨蛋案讓民眾不耐煩，營造工程和設施設備都因停工損失慘重，柯文哲不要玩政治，又玩得不漂亮，市府不能喊解約就解約，要向議會交代大巨蛋產權移轉，或有沒有第三方接手。

許淑華表示，她詢問過財經、行政專家，市府執意解約，很難站得住腳，且遠雄在商言商，若口袋比市府深，什麼事都可以用錢解決，「我們拿什麼跟人家玩？」

市府作法矛盾 小心蛋盡人亡

市議員何志偉提醒市府謹慎評估大巨蛋案解約要花多少錢，且法律程序是否完備，「有沒有立於不敗之地？」他不希望看到最後是「蛋盡人亡」；市議員秦慧珠也說，市府一方面核准部分復工，卻要和遠雄解約，「是不是有背信的問題？」她對大巨蛋案是否解約沒有特定立場，但市府的作法非常矛盾。