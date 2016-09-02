即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
2016-09-02
〔記者何世昌／台北報導〕台北高等行政法院七月廿一日裁定，大巨蛋停工導致水浮力、載重、鏽蝕與坍塌等問題，為維護安全，在應施作的範圍內，停工處分可停止執行。對此，北市府都發局長林洲民昨表示，即使解約後，遠雄公司仍是大巨蛋的起承監造人，必須負起公安責任；遠雄公司發言人楊舜欽也表示，為維護商譽，遠雄絕對會把公安工程做完。
法院裁決出爐後，北市府、遠雄仍隔空駁火近月，終在八月九日達成初步共識，北市都發局核准大巨蛋為公安施作十九項目，但施作細項還需補送「防災維護計畫書」。
截至昨日，遠雄大巨蛋共提出十四份計畫書，其中「損傷維修工程」、「防洪排水系統」、「屋頂鈦版相關工程」、「全區地下室完整結構體工程」、「防火披覆＆防火漆（巨蛋棟＋商場棟＋影城棟）」、「ＰＣ看台版結構工程」等六份通過審查，隨時可進場施作。
林洲民表示，解約後，遠雄公司仍是大巨蛋的起承監造人，必須負起公安責任，仍有必要繼續施作。楊舜欽則說，為了維護商譽，以及考量解約後可能會纏訟多年，期間大巨蛋公安或結構問題，不利判決恐致敗訴，因此遠雄會做好公安工程，絕對不會「假動工」。
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