安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
2016-09-02
〔記者何世昌／台北報導〕北市府要求遠雄得在九月八日前完成建照第三次變更設計，否則解約，但遠雄送至台灣建築中心審查的第三次變更設計公安項目至今無法通過；相關方案雖於八月卅日送達北市府，但都發局長林洲民昨指出，厚達一一四頁公文，竟以半頁稱大巨蛋「安全無虞」，未見改善方案，也未附任何建築設計圖。
遠雄：主要說明人流與財務
遠雄發言人楊舜欽表示，頁數多達一一四頁的公安改善計畫主要是人流控管、財務試算等進行說明，因此未附任何建築設計圖。林洲民痛批，胡扯、荒謬！整本公文沒有人流控管專業分析報告，只有又臭又長的口水指控北市府「七項安全基準皆非法」等內容。
林洲民說，遠雄以「無肉可割只剩骨頭，無再退空間」、「無法向股東交代」為由，絲毫不退讓，整本公文未見公安改善方案；此外，遠雄還在結語頁宣稱，大巨蛋「安全無虞」。
在建照第三次變更程序上，遠雄必須通過台灣建築中心「大巨蛋防火避難性能設計審查」，及北市府「都市防災審查」兩大系列審查。但台灣建築中心歷經五次審查仍未通過，在八月廿二日的第五次正式審查時，委員會仍認為遠雄建築圖面積尺寸不清、火災模擬未做；遠雄董事長趙藤雄還為此嗆聲要找中央算帳，並稱是市府刁難。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 小小說 依賴粉絲團
- 5月住宅價格指數小跌
- 台無茲卡本土病例 應加強入境篩檢
- 每週寫信給學生 國中師15年不輟
- 等待8月就業報告 美股持平
- 我踢平73分鐘 日男足甩尾摘勝
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 訪墨西哥後 川普︰築牆100％由墨買單
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 《百變天后 靚顏嫩步》卡拉迪樂芬妮 ‧瑜珈、拳擊、彩妝、保養
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 自由廣場》體協都是外圍組織？
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 豐原新火車站 最快十月開放432個機車格
- 張清芳兩頭燒 談老公病況淚崩
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 農特產加分 小農、小商手作行銷
- 抗議總統連任 加彭陷入暴亂
- 愛妻自創品牌飾品成伴手禮
- 教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
- 美網》詹家姐妹擊敗中國女雙晉32強
- 奧運金、銅女「舉」人 永慶盃將領跑
- 山佳百件珍貴文物 18日展出
- 鏗鏘集》數字沒有火氣
- 7年級青農涂旭帆 推動有機獼猴桃
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分