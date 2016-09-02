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安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案

2016-09-02

〔記者何世昌／台北報導〕北市府要求遠雄得在九月八日前完成建照第三次變更設計，否則解約，但遠雄送至台灣建築中心審查的第三次變更設計公安項目至今無法通過；相關方案雖於八月卅日送達北市府，但都發局長林洲民昨指出，厚達一一四頁公文，竟以半頁稱大巨蛋「安全無虞」，未見改善方案，也未附任何建築設計圖。

遠雄：主要說明人流與財務

遠雄發言人楊舜欽表示，頁數多達一一四頁的公安改善計畫主要是人流控管、財務試算等進行說明，因此未附任何建築設計圖。林洲民痛批，胡扯、荒謬！整本公文沒有人流控管專業分析報告，只有又臭又長的口水指控北市府「七項安全基準皆非法」等內容。

林洲民說，遠雄以「無肉可割只剩骨頭，無再退空間」、「無法向股東交代」為由，絲毫不退讓，整本公文未見公安改善方案；此外，遠雄還在結語頁宣稱，大巨蛋「安全無虞」。

在建照第三次變更程序上，遠雄必須通過台灣建築中心「大巨蛋防火避難性能設計審查」，及北市府「都市防災審查」兩大系列審查。但台灣建築中心歷經五次審查仍未通過，在八月廿二日的第五次正式審查時，委員會仍認為遠雄建築圖面積尺寸不清、火災模擬未做；遠雄董事長趙藤雄還為此嗆聲要找中央算帳，並稱是市府刁難。

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