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大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年

2016-09-02

〔記者郭安家／台北報導〕北市府若下週宣布終止大巨蛋合約，遠雄可與市府進行三個月協商、協調程序，若協調不成，則走約一年的仲裁程序，除此也可選擇五年左右的法院訴訟；法界人士分析，仲裁或是訴訟期間，北市府可公開徵求第三方準備接手大巨蛋，但仲裁結果或法院定讞前，市府難與第三方簽約，除非雙方就「分手費」協商成功，遠雄撤銷相關法律救濟。

談妥「分手費」 才有人敢接手

台北市法務局長楊芳玲昨表示，若下週發函遠雄終止契約，遠雄可依大巨蛋合約與市府協商，若協商不成，則成立協調委員會，三個月若沒結論，則依規定走仲裁，仲裁確定後，才算完成解約程序。

但之後大巨蛋都市計畫仍屬於文化體育園區，後續怎麼處理，還需進一步規劃；不過，遠雄還是大巨蛋起造人，須依《建築法》規定維護工地安全。

法界人士分析，北市府宣布終止契約後，大巨蛋土地將歸還政府、塗銷地上權，但建物仍屬於遠雄的財產，市府將確認建物是否符合都市計畫所需，並做進一步處理。理論上，大巨蛋在仲裁、訴訟期間，市府雖可公開徵求第三方接手，但與第三方簽約會衍生諸多法律問題，得等仲裁及訴訟確定後才可簽約；期間，遠雄與市府也可協商撤訟，第三方資金向遠雄買大巨蛋。

提仲裁或行政訴訟 遠雄不鬆口

遠雄集團發言人楊舜欽未鬆口之後要採取仲裁抑或訴訟，並指若訴訟將訴諸行政法院，遠雄勢必要提假處分、擔保金，而北市府若要處理大巨蛋，也要提出等值擔保品。

法界人士指出，大巨蛋契約屬於民事部分，遠雄未來應走民事法庭，而遠雄只能仲裁、訴訟二選一；但北市府同時也評估，遠雄可能兩條路徑都會走。

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  • 北市府若終止與遠雄大巨蛋契約，雙方將進入短則一年內的仲裁程序、或長達五年的解約官司訴訟程序。（資料照）

    北市府若終止與遠雄大巨蛋契約，雙方將進入短則一年內的仲裁程序、或長達五年的解約官司訴訟程序。（資料照）

  • 大巨蛋若解約 未來怎麼走？

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