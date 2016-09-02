反黑箱課綱衝教部 5人一審判有罪

2016-09-02

4人判拘役緩刑 1人免刑

〔記者張文川、林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕去年七月「反黑箱課綱行動」學生與民眾闖進教育部，廿二人被警方逮捕移送法辦，其中彭宬、尹若宇等五人被控拉扯教育部駐衛警，被依妨害公務、強制罪起訴；台北地院昨判決五人有罪，其中四人緩刑、一人免刑，且緩刑四人應接受教育部安排的義務勞務一百廿小時，可上訴。

學生多表示，當初抗議就有需面對法律責任的準備；甫當選十二年國教課審會學生代表的彭宬強調，慶幸當初所做衝撞，能影響到現在的課綱審定，目前重要的不是判決結果，而是課綱審定要更強調公共參與，未來將在課審會為學生發聲。

由於教育部放任少數學者以政治意識形態介入並修改高中課綱引發爭議，全國高中生串連抗議；去年七月廿三日深夜，部分學生及群眾衝入教育部並進部長室遭提告，後來教育部撤回告訴乃論的侵入建築物等罪，十七人獲不起訴，但彭宬等五人被依妨害公務、強制罪等公訴罪起訴。

4人否認犯罪 勞務120小時

台北地院昨日一審判決，起訴雖指學生當晚拉扯正要關門的謝姓駐衛警，但謝員作證指他當時是為「防止學生再把他推到門外」，而非「阻擋學生侵入教育部」，法官認定此時已非謝員的職務行為，不構成妨害公務，但構成強制罪，因而判決尹若宇拘役四十天，彭宬、陳柏瑜、蔡明穎拘役卅天，四人都否認犯罪。法官鑒於教育部與駐衛警表明不追究，且學生到庭態度良好，給予緩刑兩年，但須接受義務勞務一百廿小時。

法官另認為，閻孝和在現場動作較平和，且現是五人中唯一中學生，庭訊時言辭懇切，也是第一位主動起身向駐衛警道歉、表示悔過的人，因此判處免刑。

彭宬、閻孝和昨到庭聆判，表示要看過判決書再決定是否上訴，但閻說，自己和夥伴一起行動，結果被判免罰，「感到良心不安，覺得法官這樣判，是在分化我們」。

彭宬：衝出現在的課綱審定

彭宬則表示，希望教育部能派他去偏鄉服務，更有意義，或可到國教署等服務，趁機更了解教育機關運作、為什麼課綱可黑箱調整。

蔡明穎受訪則表示，無法接受判決結果，他並沒推擠駐衛警或教官，法院卻判有罪，會提上訴。陳柏瑜則表示，夜襲教育部時就做好承擔法律責任的準備，對判決會接受。

教育部則表示，尊重裁判，若學生要上訴，會維持原立場，希望考量學生身分不予追究。