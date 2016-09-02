吳敦義：年金改革不做 將成未爆彈
2016-09-02
〔記者王榮祥、施曉光／綜合報導〕退休軍公教九月三日要走上街頭，抗議蔡政府推動年金改革，國民黨表態將動員力挺，但前副總統吳敦義昨在高雄強調，年金改革一定要快做，否則將成國家社會的未爆彈。他並說，退休後所得替代率若多於在職，那不公道、應適度調整，訂定合理的天花板、地板等標準。
吳敦義昨在高雄行程滿檔，與軍方友人聚餐還和退休公教人員座談。他除說明年金改革急迫性，並認為年金改革應讓退休軍公教勞等族群都可溫飽，有尊嚴過退休生活。此外，年金改革要兼顧對國家有貢獻者的權益，例如軍人把大半生命、時間貢獻國家，不能和一般工作等量齊觀。
至於國民黨中央則已發出動員令，要全國各組織系統動員參與，以落實黨主席洪秀柱宣示「會跟他們站在一起」；當天除了洪可能到場致意，還將設三處「加油站」，由三位副主席坐鎮，為遊行群眾加油。
國民黨發動員令 挺九三遊行
國民黨文傳會主委周志偉昨表示，民進黨的年金改革，製造職業別與世代之間的對抗，作法粗糙，具有文革意涵，國民黨支持漸進式的年金改革，反對製造世代對立，並堅決主張應保障退休人員的年金權益，因此，這次遊行活動，國民黨採取支持立場，積極鼓勵黨員同志、親友一起參加。
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