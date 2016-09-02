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九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與

2016-09-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退休軍公教九月三日將走上街頭，抗議年金改革。對此，國防部軍政副部長李喜明昨受訪表示，對於退伍袍澤將遊行爭取權益，充分理解、尊重。但為落實國軍國家化，現役軍人不適宜上街頭抗爭。

如現役官兵走上街頭，國防部是否究責？李喜明表示，國防部不會特別去追查，但也呼籲現役軍人不要參加遊行，相信現役官兵也相當自制。

退輔會副主委李文忠則說，他很遺憾地聽到有退將說，要串連校級軍官退伍，或呼籲休假軍人脫下軍服到「凱道走走」，這是公然違反國防部相關規定，「請問這是向國軍致敬，還是引起社會對國軍更大的誤解和不滿？這是愛護國軍之道嗎？」

國防部長馮世寬昨赴自由廣場參加敬軍活動受訪時僅表示，「他們（退伍軍人）永遠是我們的弟兄，我們一起熱愛我們的國家，謝謝大家」。國防部發言人陳中吉隨後補充說，國防部會繼續聽取各界意見。

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