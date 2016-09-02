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九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺

2016-09-02

〔記者黃邦平／台北報導〕以軍公教退休人員為多的「監督年金改革行動聯盟」九月三日將發起遊行，強調要「反汙名、要尊嚴」，並稱各地反應熱烈，光遊覽車就超過一千輛。聯盟並批評，近日部分官員及團體試圖讓活動降溫的各種說詞根本就是打壓，「提油救火」只會「越燒越旺」。

聯盟昨雖強調是反汙名、支持改革，但並未對如何改革提具體建言，而以行動劇表達反對汙名化，以及反對年金成立新基金、反對提撥制、反對繳多領少、反對延後退、反對溯及既往、反對財團減稅、反對政客敗家、反對黑箱操作基金炒股、反對選舉亂開支票等訴求。

批府院黨三頭馬車 說話不算數

陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷表示，蔡英文政府政策老是「轉彎、轉彎、再轉彎」，府院黨三頭馬車，說話不算數，誰還敢相信政府承諾，軍公教依法過退休生活，「何錯之有」？

全國教育產業總工會理事長黃耀南說，很遺憾退輔會在遊行前發表四點原則想作切割，還有其他團體發刊物「抹黑」，當天很多學校安排「學校日」讓老師無法出席，還有，總統蔡英文公開談話和副總統陳建仁的公開信，可能出於善意，但片面的資訊恐誤導大眾，難道不會製造世代對立？身分是否恰當？

對於國民黨等部分政黨表態將參與遊行，聯盟昨強調「不邀請、不拒絕、不上台」，要求參加者不得攜帶政黨的旗幟、標語，不希望被「抹黑、抹藍、抹紅」。

當天遊行將分為四隊，分別在大安森林公園、中正紀念堂、二二八和平公園集結，由一百六十面國旗前導，由景福門步入凱道集結。

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  • 監督年金改革行動聯盟昨舉行九三遊行行前記者會，並演出「此路不通請改道」行動劇，強調目前流傳的年金改革方案將會帶來社會災難。（記者廖振輝攝）

    監督年金改革行動聯盟昨舉行九三遊行行前記者會，並演出「此路不通請改道」行動劇，強調目前流傳的年金改革方案將會帶來社會災難。（記者廖振輝攝）

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