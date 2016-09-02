林萬億：九三遊行訴求 標的不明

2016-09-02

〔記者陳梅英、楊淳卉、曾韋禎／台北報導〕退休軍公教人員明天將遊行抗議年金改革，年金改革委員會副召集人林萬億昨表示，民主化社會，有表達意見的自由，該給予尊重；不過，九三遊行的訴求很多是「未發生先警告」，例如「支持改革但不要亂改革」，但年金改革委員會迄未有任何改革提案出來，這樣的訴求似乎有點標的不明。

看不出總統有霸凌跡象

其他如「反汙名化」、「反蔡英文霸凌」等訴求，林萬億說，政府一開始就說過，年改會討論的、改革的是制度，不是個人，到底誰汙名化誰也不知道，更看不到總統蔡英文有霸凌的跡象或證據。

他並說，九三遊行似乎是從年金改革委員會啟動就開始規劃，這段時間他接獲很多民眾都在問為什麼軍公教在年金改革委員會中加上部會代表有十四位，超過三分之一，十一次年改會中發言次數也多於其他職業別，這麼高的代表性以及發言機會，為何還要在街頭遊行表達意見？

「在街頭一定講不清楚」

「在街頭一定講不清楚」，他說，既然許多軍公教都說支持年金改革，他更期待改革主張能在年改會裡提出。

年改會昨舉行第十一次會議，林萬億在會後記者會做上述表示。下週年改會除了處理委員提案外，年金改革辦公室也整理一份年金改革議題討論順序建議，順序一就是直接進入年金制度架構討論，之後才是給付水準、財源、請領資格等討論。

時代力量黨主席、立委黃國昌及立院黨團總召徐永明昨也表示，年金制度不改不行，改革的討論不會汙名化任何職業，該黨尊重九三遊行，但很遺憾沒有看到遊行具體主張，也無法了解其主要訴求及年金改革的願景。

時力：未看到遊行具體主張

黃國昌並說，很多年輕軍公教也支持年金改革，年金改革需要跨越職業別、跨越世代及黨派立場，必須全民參與才能成功。年金改革過程一定會有痛苦，一些本來的既有權益會遭受犧牲，「但這些犧牲，都是為了下一代及共同台灣未來」。

此外，年改會昨原定要依各委員的歷次提案，討論未來進入實質討論後的議題排序。年改會建議，可依年金制度架構、給付、財源、領取資格、制度轉換機制、基金管理、特殊對象依序討論。但高雄市教育產業總工會理事長劉亞平卻以「比北韓還北韓」，抨擊委員會已有建議排序，無視其既有之提案。

退輔會副主委李文忠則強調，任何討論當然都要有架構，若只依提案時間做為討論順序，什麼會都不用開了。

主持會議的副總統陳建仁則苦笑回應，這是兩週後實質討論的架構。等排定主題後，會請各相關團體來說明各自的看法，再來取得共識。盼下週能討論國家年金改革的目標、原則及方向，並討論出未來的議題排序。

對於軍公教代表認為年金沒破產問題，也不滿外界批其為肥貓。政大學生會長褚映汝說，現在的年輕人已感受不到好的就業環境，而是低薪與過勞，就算是年輕的公教警消人員，也常常要加班。且各退撫基金確實都已出現赤字。改革應該也替年輕人的永續保障做規劃。