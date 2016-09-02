台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革

2016-09-02

〔記者林曉雲、鄭鴻達／台北報導〕「台灣不能破產！台灣教師支持年金改革！」台灣教師聯盟、台灣社、台灣北社、台灣客社、人本教育基金會、台灣母語教師協會及工具青年陣線等民團，昨共同召開記者會，呼籲更多的教師挺身而出，支持政府的年金改革，一同承擔台灣未來的問題，維護台灣社會的公平正義，並關心下一代的未來。

老師上街 糟糕的身教示範

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲指出，退休金計算制度非常不公平，老師應以身作則站出來呼籲，上街是糟糕的身教示範，現在的廿二Ｋ低薪環境，是他們這些既得利益者造成，不希望因此世代對立或不公，寧可少領，也要讓下一代有未來。

寧可少領 讓下一代有未來

她舉例，公校教師月繳退撫金四千多元，到退休時約繳一百五十萬元，但退休後月領六萬，不到一年半就領回原繳金額，與勞工和私校老師相比，是非常不公平的退休制度，「再這樣領國家當然倒」。她身為老師就是要公平正義，這樣領退休金的所得替代率實在太可怕。她強調，年金不改革所造成的世代和階級對立將更嚴重，呼籲年金改革訂定天花板，退休金能維持基本生活就好。

人本基金會執行長馮喬蘭也說，她收到一封教師的私人電郵，指九三上街頭的老師未必都是反改革，懇請朋友們諒解。她呼籲不認同「一毛不讓」的教師，不要成為別人上街頭的工具，不只是台灣不能破產，教育典範的價值更不能破產。她反問，當老師被學生質問對年金改革的想法、退休時想要享有的價值時，要如何回答？

台灣北社副社長、教師退休十年的李川信表示，剛退休領八萬六千多元，現在月退七萬多元，但退休的人愈來愈多，年金一定要改，國家才不會破產。

台灣社社長張葉森也說，年金絕非天上掉下來的禮物，多是人民的納稅錢，現在一個小孩要養五、六個長輩，青年世代壓力非常沉重。

年金改革委員會委員馮光遠表示，貪婪是人性面不堪的素質，人民應無歧視受到平等待遇，過著有尊嚴的退休生活，因此基礎年金和職業別年金應有所區別，每個月領這麼多錢，卻要上街抗議，是過慣了優渥的生活，但國家財務因年金面臨崩壞，優渥族群的子女、孫子女都是受難的一代，大家的子孫一同面臨惡果。

台灣客社社員、退休教師陳彩仁表示，台灣面對年金問題的財政困難，如同美國打越戰時陷在財政泥沼中，一定要在尚未全面失控時儘速改革。