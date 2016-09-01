浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實

2016-09-01

〔記者吳柏緯、陳永吉、黃欣柏／台北報導〕針對週刊報導指稱調查局完成移送書，認定前中研院長翁啟惠（見圖，資料照）涉嫌貪汙罪，關鍵就是翁與浩鼎董事長張念慈電郵通信內容，經過破解解讀後，查出翁一毛未花就取得浩鼎股票。翁啟惠透過秘書表示，報導內容不實，相關事證已送交檢調，基於偵查不公開不便多做說明。

檢稱涉偵查內容 無法透露

檢方昨拒絕證實此事真偽，僅表示此部分涉及實體偵查內容，無法透露，若有調查局人員將消息外流，將依洩密罪查辦。

報導中提到，張念慈在浩鼎興櫃前，曾代翁啟惠向潤泰集團總裁尹衍樑商借新台幣九千三百萬元，用以購買尹旗下長春、匯弘公司握有的三千張浩鼎股票，但這筆借款卻由張自己賣股償還，質疑翁的作法恐構成貪汙罪的對價關係。

中研院表示，翁已卸下院長一職，目前身分是特聘研究員，院方無法代做回應，一切尊重司法調查。

浩鼎昨也駁斥此報導是「無一事實」。強調公司研發的乳癌新藥OBI-822臨床二／三期計畫自二○一○年十月啟動，原計畫三年完成，且設定解盲條件為復發人數達二八九人；但迄去年八月，試驗已執行五年多，復發人數遠不及此，而非報導所稱「二二九人明顯比預期還要高」，去年八月召開專家會議就是為了諮詢解盲時機是否成熟。

浩鼎說，參與會議的專家都是基於對國內生技發展的關切而出席，與浩鼎並無利害關係，討論重點和會議紀錄已全交給檢調，週刊的報導是嚴重錯誤。