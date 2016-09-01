浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
2016-09-01
〔記者吳柏緯、陳永吉、黃欣柏／台北報導〕針對週刊報導指稱調查局完成移送書，認定前中研院長翁啟惠（見圖，資料照）涉嫌貪汙罪，關鍵就是翁與浩鼎董事長張念慈電郵通信內容，經過破解解讀後，查出翁一毛未花就取得浩鼎股票。翁啟惠透過秘書表示，報導內容不實，相關事證已送交檢調，基於偵查不公開不便多做說明。
檢稱涉偵查內容 無法透露
檢方昨拒絕證實此事真偽，僅表示此部分涉及實體偵查內容，無法透露，若有調查局人員將消息外流，將依洩密罪查辦。
報導中提到，張念慈在浩鼎興櫃前，曾代翁啟惠向潤泰集團總裁尹衍樑商借新台幣九千三百萬元，用以購買尹旗下長春、匯弘公司握有的三千張浩鼎股票，但這筆借款卻由張自己賣股償還，質疑翁的作法恐構成貪汙罪的對價關係。
中研院表示，翁已卸下院長一職，目前身分是特聘研究員，院方無法代做回應，一切尊重司法調查。
浩鼎昨也駁斥此報導是「無一事實」。強調公司研發的乳癌新藥OBI-822臨床二／三期計畫自二○一○年十月啟動，原計畫三年完成，且設定解盲條件為復發人數達二八九人；但迄去年八月，試驗已執行五年多，復發人數遠不及此，而非報導所稱「二二九人明顯比預期還要高」，去年八月召開專家會議就是為了諮詢解盲時機是否成熟。
浩鼎說，參與會議的專家都是基於對國內生技發展的關切而出席，與浩鼎並無利害關係，討論重點和會議紀錄已全交給檢調，週刊的報導是嚴重錯誤。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 火車站南廣場 11月將完工
- 三度爭師鐸獎 竹高呂怡穎獲殊榮
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 《中英對照讀新聞》 Feeling unloved at work? You’re not alone 覺得工作上不被欣賞？你並不孤單
- 下藥逼傳播妹口交 男判賠50萬
- 讓年輕的收尾 亞俱排拿第6
- 東部外海規模4.8地震 宜蘭民眾被搖醒
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
- 建設公司小開 槍殺員工後自戕
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 看問題》揭牌日即有檢舉 討黨產民氣可用
- 雙子星案收賄 賴素如二審判九年
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 【中西區206震損】文和街13戶重建 趕明年入厝過年
- 足球員心肌梗塞 22次電擊奇蹟保命
- 限韓令發威！劉仁娜中劇遭換角 郭雪芙卡位接演
- 搶救成功！ 一個廚房差點燒掉台南古蹟
- 薰臍療法治經期不順 日本妹也哈
- 歐盟裁罰蘋果 美抗議稅基流失
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人
- 《南迴搞軌案更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬
- 康師傅淨利一直減 遭恆生剔出成分股
- G20峰會前 萊斯白宮見陸人權人士
- 克里斯掏槍被捕 蕾哈娜恩愛新歡
- 罷黜羅賽芙 委內瑞拉凍結與巴西關係
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 翁滋蔓開直播 粉絲定位送消夜
- 證券行情表、證券表格
- 野田妹婆婆不識兒媳 告解被反將一軍
- 東京築地市場緩遷 最快明年2月才會搬
- 兄弟又換投教 彈力球效應？
- 最強霸王客？免費住5星飯店「水景套房」半年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分