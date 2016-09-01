焦點評論》一堂昂貴的樂陞學分

2016-09-01

記者高嘉和／特稿

百尺竿頭申請公開收購遊戲股樂陞，最終竟落跑不交割，創下台股首次惡例。樂陞案凸顯出台股很多老問題，包括資訊不透明與不對等、主管機關監理不周等，才會任由一家「僑外資」惡搞台灣的資本市場。

百尺竿頭落跑 滿嘴歪理

為化解外界質疑，樂陞董事長許金龍昨早給股東一封公開信，除強調將「窮盡一切手段維持股東權益，提出民刑告訴」外，還稱會「窮盡所有努力籌集資金，以經營團隊買回（management buy out）方式，在最短時間內完成資金籌措，以每股一二八元發動公開收購，滿足市場期待」。

若此事成真，當然要給許董拍拍手，但卻扯出更多的疑問。許的公開信算是宣布收購嗎？有向金管會提出申請嗎？不同的公開收購，應賣人怎會一樣？籌措資金從哪來？以昨日樂陞收盤價七十．二元計算，溢價拉大到四十五％以上，真有投資方會如此看好樂陞前景嗎？

百尺竿頭落跑的理由更是歪理！百尺當初會訂出每股一二八元、溢價二十一％收購，不正是看好樂陞前景嗎？怎會推稱因市場炒作、股價下跌，短短三個月，就改說樂陞不值這個價、不繳款交割，這豈非跟炒家一樣惡劣。

百尺竿頭這家在台登記資本僅五千萬的僑外資，到底背後是誰？資金從哪來？百尺竿頭收購樂陞前後的股價大幅波動、融券異常增加及發行可轉債時機巧合等疑點，再度讓台股投資人上了一堂課，只是學費未免也太貴了。