樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
〔記者張慧雯、鄭鴻達／台北報導〕上櫃遊戲股樂陞收購案創下台股首宗收購人「落跑」紀錄。法人及立委提出三大質疑，包括樂陞經營團隊持股低、質押比高，怎有辦法籌資高價收購？另樂陞三月初發行可轉債，隨後百尺竿頭就宣布收購，時機太過巧合？且兩者間關係始終扯不清？但樂陞董事長許金龍自比馬雲回應說，馬雲在阿里巴巴持股也僅二％，「我就是沒錢，才會不停找資金來支持樂陞！」
持股低質借高 許金龍坦承就是沒錢
法人質疑，從七月最新統計來看，樂陞董監事持股約九九七三張、持股比率僅五．六％，但質押張數卻高達八七五一張、質押比率高達八十七．七％，經營團隊持股明顯偏低、但質借比率過高；另許金龍持有一二六七張，但質借比率達七十七％，財務長謝東波持有六四八八張、質借比率更達九十四％。經營團隊怎有辦法再拿錢出來？又如何能籌措四十八億餘元？
許金龍強調，在致股東公開信中已說得很清楚，會「盡力」去籌措資金，籌措到了、就會發動公開收購，若真的籌措不到、就沒有辦法，他無法「保證」一定會發動公開收購。
許也坦承，「我就是沒錢，有錢一定提高持股」。他還說，馬雲在阿里巴巴持股也僅二％，他跟馬雲一樣白手起家，自認不夠有錢、才沒法提高持股，所以不停找資金支持樂陞；原以為百尺竿頭願當樂陞「富爸爸」，怎料到最後結果竟然如此。
發債與收購時機巧合？ 遭質疑炒股
立委趙天麟也質疑，樂陞三月初發行可轉換公司債，許金龍是否可能透過人頭方式買回，再趁著股價衝高後逐步放空；而樂陞與百尺竿頭的金流往來也甚囂塵上。
另有法人分析，樂陞可轉債的發行時間與百尺竿頭宣布收購的日期太巧合！這批可轉債發行一個月後就可轉換成普通股買賣，難免讓人懷疑是否藉由收購案的題材將股價炒高，讓特定公司債持有者轉換股票高檔出脫獲利。
許金龍喊冤，強調「那時間要隔多久才不叫巧合？」當初百尺竿頭是向金管會、投審會遞交申請案，誰知道會不會核准？何時會下來？收購案的發起人不是他、核准通過此案的也不是他，為何卻反過頭來質疑他呢？
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