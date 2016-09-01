不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
國民黨現有財產、附隨組織先處理
〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會昨天正式掛牌，委員會主委顧立雄表示，將對國民黨現有財產，以及較顯而易見的國民黨附隨組織，以最快速度來處理，他也歡迎民眾提供事證。據透露，委員會掛牌首日就接獲兩位民眾遞件檢舉，其中一位民眾更親自到委員會遞送資料，相關資料將交委員會處理。
對於相關檢舉資料的處理原則，顧立雄說，在調查有具體進度前，暫時不公開內容。
昨行政院長林全、顧立雄與多位委員共同為「不當黨產處理委員會」揭牌，顧立雄表示，委員會每個月將召開兩次會議，主要處理國民黨產、黨營事業及附隨組織三大部分。
顧立雄指出，附隨組織必須經過聽證程序來認定，然而如中投、欣裕台公司，在國民黨財報上都被歸為黨營事業，是比較顯而易見的附隨組織，將以較快速度加以認定，屆時將請當事人、利害關係人陳述意見；海外黨產等有爭議部分，則要蒐集事證才能約詢相關人員，比較沒把握何時能有結果。
顧也提到，「物」的取得與處分是委員會主要調查範圍，當中若涉及刑事不法，會將相關資料移交檢調機關續行偵辦；若為過去其他機關已查得的相關資料或卷證，在未違反偵查不公開的原則下將進行調取。他也鼓勵全民提供具體事證，未來將公告獎勵辦法。
針對國民黨黨工薪水問題，顧立雄引述東西德經驗指出，此事仍須協商，黨工權益要維護，但不當黨產回歸國家也要維護，兩者利益可能有衝突。若國民黨沒有決心魄力，在政黨補助款、政治獻金、黨費範圍內支應黨工薪水，一味要求以被推定為不當取得財產的部分來支應黨工薪水，卻不施行任何瘦身，在他看來不能構成正當理由。
顧立雄：完成民主的最後一哩路
顧立雄指出，沒有人清楚這個國家在威權時期，透過權力的不對等、透過所擁有統治權力的操縱，以違反實質法治國原則，得到及處分掉的歷來黨產到底有多少？
他強調，委員會要做的事情其實只有一個，就是「完成民主的最後一哩路」，「有些人批評我們是算帳，的確，我們就是算一筆黨國不分下，政黨憑藉一般社會團體所不可能享有的統治權力的特權，而不當獲取財產這一筆很長久的帳」。
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