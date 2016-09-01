與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
2016-09-01
〔記者黃建豪、郭安家、陳永吉／台北報導〕北市府與日勝生三大案的恩恩怨怨，在日勝生決定一次結清後宣告落幕！在美河市權配仲裁結束後，北市府考量與日勝生還有「南港機廠聯開案終止合約」、「美河市商場點交」及「木柵聯開案」未有結果，主動邀集日勝生併案協商，最新協商結果，日勝生決定全部停損來停止紛爭，認賠金近六億元（其中近一億元日勝生之前已提列）。
南港機廠案 日勝生放棄求償70億
台北市捷運局副局長陳耀維說，日勝生配合市府東區門戶計畫，終止南港機廠投資契約，日勝生最初在三月要求高達七十．三億元的預期利益，六月時改以會計師查核報告，要求市府支付五．六五億元前期工程及設計費用，雙方談判後，日勝生願意放棄七十億元，未來也不得再請求訴訟。根據協商結果，日勝生總計可在南港機廠聯開案取回八．二五億元，共分三筆款項，包括三．三六億元的共構歸墊費用與二．四五億元的履約保證金，該兩筆為市府應退還項目，真正要賠償的是二．四四億元的前期工程及設計費用。
至於美河市案，捷運局表示，市府除在七月透過仲裁將權益分配由三十．七五％提高至四十五．四四％，向日勝生討回三十三．五億元，並就分配爭議拿回四○六處事務所和一至四樓商場，但商場內部施工仍有瑕疵，使得點交作業發生爭議，經過協商後，日勝生同意總共支付三．二九億元，做為現況點交條件。
木柵聯開案則因北市府向日勝生追討超額利益，並提出民事訟訴，協商後由日勝生支付二五一四萬元達成和解條件，並得負擔北市府的法院訴訟費。
日勝生表示，過去幾年與北市府的紛擾，無論誰對誰錯，該公司的企業形象與品牌商譽都已被污名化，就算透過訴訟或可討回公道，但對日勝生已造成傷害，因此考慮公司及股東權益，願意認賠停損來解決紛爭。
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