美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵

2016-09-01

〔編譯盧永山／綜合報導〕兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）罰款一．八億美元（約台幣五十七億元），美國「金融犯罪專家協會」（ACFCS）主管門羅（Brian Monroe）撰文指出，兆豐銀未遵守法規，觸犯銀行業幾個高風險領域，包括分行與海外帳戶之間的交易、未申報可疑活動等；此案也凸顯新任NYDFS署長傅洛（Maria T. Vullo）將反洗錢視為首要任務，不避諱大動作開罰。

門羅表示，兆豐銀紐約分行的諸多交易，資金從美國帳戶進出海外，又涉及惡名昭彰的莫薩克馮賽卡律師事務所。根據不久前曝光的「巴拿馬文件」，該事務所協助全球政商名流或犯罪組織設立空殼公司逃漏稅。

門羅指出，對於海外分行之間諸多可疑交易，兆豐銀總行毫無警覺心，總行負責反洗錢的法遵人員或紐約分行法遵主管，對美國金融法規不熟悉；此外，在NYDFS金檢報告出爐後，兆豐銀也未立即採取足夠的行動補正缺失。

門羅指出，兆豐銀對NYDFS金檢報告的輕率回應，甚至還反駁金檢報告，除了遭NYDFS抨擊「完全亂講」，也讓該機構留下死不認錯的印象，是導致兆豐銀遭重罰的關鍵。

門羅引述華盛頓特區反洗錢法法遵顧問戴爾斯頓（Ross Delston）的說法，當一家銀行對金檢報告沒有坦白，反而進行反擊，將讓金檢人員懷疑該銀行刻意隱瞞。