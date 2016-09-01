美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵
2016-09-01
〔編譯盧永山／綜合報導〕兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）罰款一．八億美元（約台幣五十七億元），美國「金融犯罪專家協會」（ACFCS）主管門羅（Brian Monroe）撰文指出，兆豐銀未遵守法規，觸犯銀行業幾個高風險領域，包括分行與海外帳戶之間的交易、未申報可疑活動等；此案也凸顯新任NYDFS署長傅洛（Maria T. Vullo）將反洗錢視為首要任務，不避諱大動作開罰。
門羅表示，兆豐銀紐約分行的諸多交易，資金從美國帳戶進出海外，又涉及惡名昭彰的莫薩克馮賽卡律師事務所。根據不久前曝光的「巴拿馬文件」，該事務所協助全球政商名流或犯罪組織設立空殼公司逃漏稅。
門羅指出，對於海外分行之間諸多可疑交易，兆豐銀總行毫無警覺心，總行負責反洗錢的法遵人員或紐約分行法遵主管，對美國金融法規不熟悉；此外，在NYDFS金檢報告出爐後，兆豐銀也未立即採取足夠的行動補正缺失。
門羅指出，兆豐銀對NYDFS金檢報告的輕率回應，甚至還反駁金檢報告，除了遭NYDFS抨擊「完全亂講」，也讓該機構留下死不認錯的印象，是導致兆豐銀遭重罰的關鍵。
門羅引述華盛頓特區反洗錢法法遵顧問戴爾斯頓（Ross Delston）的說法，當一家銀行對金檢報告沒有坦白，反而進行反擊，將讓金檢人員懷疑該銀行刻意隱瞞。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 兆豐
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 火車站南廣場 11月將完工
- 三度爭師鐸獎 竹高呂怡穎獲殊榮
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 《中英對照讀新聞》 Feeling unloved at work? You’re not alone 覺得工作上不被欣賞？你並不孤單
- 下藥逼傳播妹口交 男判賠50萬
- 讓年輕的收尾 亞俱排拿第6
- 東部外海規模4.8地震 宜蘭民眾被搖醒
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
- 建設公司小開 槍殺員工後自戕
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 看問題》揭牌日即有檢舉 討黨產民氣可用
- 雙子星案收賄 賴素如二審判九年
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 【中西區206震損】文和街13戶重建 趕明年入厝過年
- 足球員心肌梗塞 22次電擊奇蹟保命
- 限韓令發威！劉仁娜中劇遭換角 郭雪芙卡位接演
- 搶救成功！ 一個廚房差點燒掉台南古蹟
- 薰臍療法治經期不順 日本妹也哈
- 歐盟裁罰蘋果 美抗議稅基流失
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人
- 《南迴搞軌案更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬
- 康師傅淨利一直減 遭恆生剔出成分股
- G20峰會前 萊斯白宮見陸人權人士
- 克里斯掏槍被捕 蕾哈娜恩愛新歡
- 罷黜羅賽芙 委內瑞拉凍結與巴西關係
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 翁滋蔓開直播 粉絲定位送消夜
- 證券行情表、證券表格
- 野田妹婆婆不識兒媳 告解被反將一軍
- 東京築地市場緩遷 最快明年2月才會搬
- 兄弟又換投教 彈力球效應？
- 最強霸王客？免費住5星飯店「水景套房」半年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分