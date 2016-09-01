北檢傳前總稽核洪慶隆作證

2016-09-01

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，調查範圍擴大，繼前天傳喚現任總稽核劉小鈴作證，昨再以證人身分約談前總稽核洪慶隆，訊後請回。檢方之所以將洪慶隆列為調查對象，主要是他離屆齡退休僅剩幾個月，但卻在今年三月提早申退，時間點與兆豐銀收到美方金檢報告巧合，時機敏感。

洪慶隆向檢察官表示，他早有退休打算，想要返家照顧八旬老母，但想請調的單位一直沒有出缺，加上被前兆豐金董事長蔡友才慰留，才會遲至去年十一月請辭，同年十二月二十五日與劉小鈴完成交接，金檢報告出爐時，他已辦妥離職手續，只是時間點巧合。

據了解，檢方調查方向，除了洪慶隆退休時間點，還有他擔任總稽核期間，涵蓋紐約分行去年三月被美國紐約州金融服務署（NYDFS）金檢、去年十月美國聯邦準備銀行人員到訪，以及前後任總稽核如何交接、為何在收到金檢報告半年後才向董事會報告等。

洪慶隆昨戴鴨舌帽、口罩，身穿密不透風的藍色外套，提早至北檢報到，庭訊時間自下午二時許到五時許，期間與檢察官數度交鋒，提及兆豐銀有無有效稽核紐約分行經手的資金等情況，雙方也針對「巴拿馬文件」相關議題交換意見。