兆豐案延燒 林揆今與綠委商討

2016-09-01

〔記者李欣芳、吳佳蓉／台北報導〕針對兆豐銀紐約分行遭美裁罰案，行政院昨首度召開「督導小組」會議，雖然兆豐金董事長徐光曦已請辭，但督導小組要求檢討董事會功能，必要時改派兆豐金與兆豐銀公股董事，以強化公司治理。財政部昨也表示，不排除全面改派十二名公股董事。

財政部次長蘇建榮表示，現階段仍以「善後」為優先，待金管會帶領的跨部會專案小組調查結案後，就會啟動強化公股管理的措施，不排除全面改派公股董監事，以解決董事會功能未充分發揮的問題。

目前兆豐金及兆豐銀各有十五席董事，公股董事有十二席，但除了後來接任董座的徐光曦之外，其餘都是馬政府派任人選。據了解，行政院可能撤換部分兆豐金與兆豐銀的公股董監事，行政院長林全今也將與民進黨立委舉行便當會，討論此案的爭議。

行政院昨由副院長林錫耀主持「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議，並達成另一結論，目前雖已掌握美國金檢報告中所稱兆豐銀紐約分行匯往巴拿馬分行的一七四筆、七十四個帳戶的可疑交易匯款戶、受款戶及金流資料；但目前法務部只掌握兆豐銀紐約分行二○一二年的資料，督導小組因此要求兆豐銀總行應進一步取得二○一三年、二○一四年相關資料，做為未來釐清事實真相的重要依據。

兆豐銀紐約分行是否真的洗錢？與會官員表示，目前仍無法判斷。

行政院發言人童振源會後轉述，督導小組會議也針對外界的重點質疑進行充分討論，包括徐光曦在案件發生時擔任總經理是否會影響調查與處理的公正性？兆豐銀涉及洗錢的帳戶有哪些？最終受益人？以及是否涉及巴拿馬文件等。