兆豐案善後不力 恐釀政治風暴
記者鄭琪芳／特稿
兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，從一開始的內控及法遵疏失，演變成涉及「巴拿馬文件」的洗錢疑案，逼得行政院長林全及總統蔡英文先後上火線滅火，上任僅半個月的兆豐金董座徐光曦更跨海請辭。不過，此案可能還是難以止血，若新政府無法查出真相，並好好整頓公股行庫，恐怕演變成政治風暴。
應查真相 整頓公股行庫
雖然兆豐案發生在馬政府任內，但美方的金檢報告二月出爐，兆豐金五月十八日通報金管會，金管會直到八月一日才得知可能遭重罰，大股東財政部更是八月四日才被告知。這段期間，除了兆豐高層嚴重失職之外，金管會及財政部難道沒責任？
金管會五月十八日就得知金檢報告，卻未進一步了解，更無積極作為，如果金管會跟兆豐高層一樣誤判此案的嚴重性，不也是失職嗎？
財政部則是兆豐金最大股東，但馬政府派任的現任兆豐公股董事，有多少真正具金融專業？甚至還打破以往由國庫署長或財政部次長兼任兆豐董事的慣例，改由一位組長出任，對於公股管理之輕忽可見一斑。如今，財政部才想到要改派董事，凸顯過去幾個月的不作為；而且兆豐案爆發以來，連總統及閣揆都出面說明了，財政部長許虞哲卻始終不見人影，難道以為不出面就可以撇清責任？
公股人事 引爆綠營不滿
另，新政府五二○上任，當時兆豐金董座已懸缺近兩個月，卻遲遲不派任新董座；據悉，府院早就敲定徐光曦轉任，卻要等徐所遺下的華南金董座人選底定後一起處理，直到八月初得知兆豐案大條了，才先讓徐於八月十六日就任，隔天緊急赴美善後。政府處理公股人事延宕太久、充滿政治考量，延誤了兆豐案處理時機。
兆豐案雖是馬政府留下的爛攤子，但新政府後續的處理及調查也引發質疑，導致綠營內部對於公股人事的不滿全面爆發，因而有綠營大老出面砲轟林全。新政府若不好好調查兆豐案，並對相關失職人員究責，將重創內閣威信，隨之而來的可能是一場政治風暴。
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