北檢傳總稽核劉小鈴作證
2016-08-31
〔記者謝君臨、錢利忠、李靚慧／台北報導〕兆豐銀紐約分行因違反美方反洗錢法遭重罰五十七億元，外界質疑，兆豐銀真正的問題是「稽核力道不夠」，為何二月美方已提出金檢報告，總行總稽核卻遲至八月才向董事會報告，為釐清相關疑點，台北地檢署昨天傳喚兆豐銀總稽核劉小鈴作證，訊後請回。
兆豐銀工會促重組董事會
另，兆豐銀工會昨天呼籲，應立即查明究竟紐約分行是「違反反洗錢法令」還是「違法洗錢」，並要求立即重組董事會。
兆豐銀工會指出，紐約分行損失一．八億美元，雖不需國庫編列預算由全民買單，但應由疏忽失職經營高層（含已退休者）負全責，不可由股東及員工承擔後果。因此，工會要求政府在一週內查明事件真相，釐清此案究竟是「違反反洗錢法令」，還是「違法洗錢」，並追究涉案高層人員責任。
由於此案凸顯兆豐銀公司治理不彰，工會也要求應立即重組董事會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- 一運動就受傷 脊椎關節炎作怪
- 和旺炒股案 前警副分局長起訴
- 〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
- 王志元／獅子
- 107年課綱新住民語缺師資 找「媽媽們」支援
- 《觀察筆記》成敗轉頭空
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 議員批校園復建慢 東縣教育處︰上課無虞
- 證券行情表、證券表格
- 欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬
- 眼睛沒防曬 40歲就白內障
- 就是這個了 探肖像藝術
- 川谷繪音甩不倫貝琪 打包嫩妹
- 管制KTV空氣品質 管大廳不管包廂
- 包提傑苦惱「3選1」 姊姊當軍師
- 李全教條款第一遭 南市議長補選將記名投票
- 推動Fintech 多數證券期貨業者觀望
- 出獄缺行頭 上自助洗衣店偷潮衣
- 【觀日台開放 遊客聞名來】二寮推觀光 擬設機動派出所
- 重金屬爐碴填魚塭 業者法辦
- 觀光客多 YouBike將進駐瑞芳
- 得罪金正恩 北韓兩高官遭砲決
- 自由廣場》張志軍其實可以再民主進步一點
- 女兒找不到媽媽 警視訊越洋報平安
- 自由廣場》「讓人看得懂」的司法改革
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 企業提供托育 最高補助60萬
- 巴西總統彈劾案 市場聚焦表決結果
- 丁渝洲︰讓國軍真正走向國家化
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 小英今60歲生日》戰勝性格弱點 才能大開大闔
- 百年古厝維修 社會勞動役協助
- 陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機
- 自由廣場》藍綠意見領袖的差異
- SK海力士 未通過新iPhone認證
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北檢傳總稽核劉小鈴作證
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分