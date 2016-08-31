北檢傳總稽核劉小鈴作證

2016-08-31

〔記者謝君臨、錢利忠、李靚慧／台北報導〕兆豐銀紐約分行因違反美方反洗錢法遭重罰五十七億元，外界質疑，兆豐銀真正的問題是「稽核力道不夠」，為何二月美方已提出金檢報告，總行總稽核卻遲至八月才向董事會報告，為釐清相關疑點，台北地檢署昨天傳喚兆豐銀總稽核劉小鈴作證，訊後請回。

兆豐銀工會促重組董事會

另，兆豐銀工會昨天呼籲，應立即查明究竟紐約分行是「違反反洗錢法令」還是「違法洗錢」，並要求立即重組董事會。

兆豐銀工會指出，紐約分行損失一．八億美元，雖不需國庫編列預算由全民買單，但應由疏忽失職經營高層（含已退休者）負全責，不可由股東及員工承擔後果。因此，工會要求政府在一週內查明事件真相，釐清此案究竟是「違反反洗錢法令」，還是「違法洗錢」，並追究涉案高層人員責任。

由於此案凸顯兆豐銀公司治理不彰，工會也要求應立即重組董事會。