吳澧培 痛批林全用人不當
2016-08-31
「兆豐出問題時，徐光曦就是總經理」
〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統府資政吳澧培昨大罵，兆豐出問題時，總經理就是徐光曦，現在還敢任用徐出任董事長，行政院長林全要負最大責任。時代力量黨主席黃國昌也在臉書痛批，兆豐不斷出問題，以前的徐光曦總經理不該被究責嗎？還要繼續瞎挺下去嗎？
吳澧培是美國銀行家，曾任美國阿拉斯加銀行資深副總裁、阿拉斯加北方銀行總裁。吳澧培昨接受媒體訪問時，痛批林全用人不當。他說，馬英九如果經濟做得很好，現在要用馬政府的人還說得過去，但馬把經濟搞得這麼差，他（林全）還用陳添枝、鄧振中這些人。
吳澧培也痛批國營事業和各單位都是「做官的心態」，國營事業都沒換人，金融事業也差不多都沒換；甚至把過去兆豐金做得一塌糊塗，自己應該被調查的人，找來當總經理。「出問題時徐光曦就是總經理，還敢任用徐光曦？」
黃國昌：林全還要瞎挺下去嗎
黃國昌則質疑，徐光曦在二○一○到二○一三年任兆豐總經理時，兆豐巴拿馬分行出現違反洗錢規定的重大違規；與巴拿馬分行間存在大量疑似洗錢活動的紐約分行，同時期也出現相同的違規情節。「請問，這不正是在有經驗的徐總經理任內發生的嗎？」
黃國昌批評，連「請徐光曦去職接受調查」這麼基本的要求都做不到，難怪面對五十七億台幣求償的問題，林全竟然說出「兆豐是上市公司，要由財政部作為大股東，來看它們董事會如何處理」這種無關痛癢的話！
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