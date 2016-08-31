徹查兆豐案 政院成立督導小組
2016-08-31
林揆強調追查責任沒有上限
〔記者羅添斌／台北報導〕政府追究兆豐銀紐約分行遭美重罰案行政、刑事責任，但金管會及法務部清查能力也遭質疑，行政院長林全昨天火速宣佈成立行政院層級的督導小組，由行政院副院長林錫耀負責，督導小組也已敲定七位成員，今天將立即開會；林全強調，追查責任「沒有上限」。
至於督導小組與金管會、法務部負責的專案小組如何劃分權責？林全說，督導小組並非指揮辦案，是要督導法務部、金管會調查、進度等，並就各界疑問疑慮，經整理討論後交給法務部、金管會做調查、釐清。
行政院昨由林全主持記者會，林錫耀、法務部長邱太三、金管會主委丁克華、副主委桂先農等人陪同說明。
林錫耀說明，他昨天奉命籌組督導小組，邀請具法律及金融專業人士加入，目前已敲定永社陳傳岳律師、民間司改會高涌誠律師，以及台銀前董事長呂桔誠、前一銀董事長張兆順、土銀董事長蔡哲雄、前土銀董事長吳繁治及現任證交所董事長施俊吉。
林全說，這些漏申報的可疑帳戶，是否涉有洗錢，目前無法確認，美國也是就未申報來處理，而不是有洗錢的犯罪事實。
澄清無自己人查自己人疑慮
對於兆豐金董座徐光曦人事任命遭各界質疑，甚至被指是「自己人查自己人」，林全澄清，將徐升職的人事案，是在事件爆發前就開始運作；對兆豐案的調查，是由金管會、法務部等單位多元進行，「沒有自己人查自己人」的疑慮。此外，兆豐銀是否真的涉及洗錢，這部分尚未確認，只是有未申報的可疑帳戶，因此只是分行的申報有問題，徐在行政督導層面的責任「還好」，不會不適任董事長。
他指出，徐光曦目前的主要任務，是向美國、巴拿馬的金融監理機構說明報告，等這些危機處理告一段落，「相關人員的處分二到三個禮拜內會做出處置」。
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