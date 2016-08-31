500大美企 2.1兆美元藏海外

2016-08-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會裁定，愛爾蘭給蘋果的租稅優惠措施為違法補助，蘋果須補繳一三○億歐元（約一四五億美元、四六一五億台幣）稅款，創歐盟對跨國企業追稅的紀錄。由於美國和歐盟極力防堵跨國企業避稅，經濟合作暨發展組織（OECD）也已公布防止跨國企業逃漏稅的行動方案，未來跨國企業將越來越難在海外避稅。

歐美祭新規 堵海外避稅漏洞

根據美國稅收公平中心和美國公共利益研究中心二○一五年公布的一項調查顯示，截至二○一四年底，列在美國「財星雜誌」五○○大名單的美國企業中，近四分之三有避稅行為，數百家大企業在海外藏錢二．一兆美元來避稅，這些企業在百慕達、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭等避稅天堂設立子公司，避稅總額達六二○○億美元。

OECD二○一五年公布的數據顯示，跨國企業避稅行為，已導致各國每年高達一○○○億至二四○○億美元的稅收損失。

美國和歐盟歷經金融海嘯和歐債危機，重創政府財政和拉大貧富差距後，跨國企業的避稅行為，更在兩地引發民怨，要求政府和政治人物須有所作為。

二十國集團（G20）二○一五年十月達成協議，支持OECD提出打擊跨國企業避稅的新規範，使得蘋果、Google、星巴克、亞馬遜等跨國企業更難將獲利集中放在避稅天堂，預估每年可帶來二五○○億美元的額外稅收。

OECD擬訂的「稅基侵蝕與利潤轉移」（BEPS）行動方案，提供各國政府有關跨國企業子公司全球營運概況，並強化各國課稅權，可對跨國企業位於避稅天堂的子公司獲利及總公司獲利合併課稅，以防堵租稅漏洞。歐盟今年四月也據此公布新法，強制要求跨國企業公開在歐盟各國獲利及繳稅情況，且接受公共審查。