爆個資外洩 保戶嗆告南山

2016-08-31

因銷售出紕漏 全台上百保戶受累

〔記者廖千瑩、王孟倫／台北報導〕真是離譜！南山人壽工會昨爆料，為了銷售新保單，南山人壽竟發生作業疏失、大量洩漏保戶個資，造成上週四起就有保戶陸續收到陌生人的保單資料通知書，即保單封面是本人、但內頁資料卻是他人的「張冠李戴」現象，且夾雜銷售資訊，全台至少有上百位保戶個資外洩。

南山人壽表示，對此內部疏失深表歉意，已在第一時間更新資料，未來也將更謹慎檢視作業規範，以維護客戶權益。

但金管會保險局副局長施瓊華指出，這已涉及違反個資法，依「個資法」第二十七條規定，除要求限期改善外，並開罰兩萬到二十萬元；另在內稽內控部分，金管會將調查清楚，若南山有責任，可處六十萬到六百萬元。

通知書內頁是陌生人 以為老公在外偷吃

有受害保戶大罵，南山這樣會造成家庭糾紛，因為收到的通知書內頁竟是不認識的人，「害我以為老公在外面偷吃，真是莫名其妙」；也有保戶說，她收到時嚇了一跳，覺得南山這樣很不ＯＫ，氣到不排除向南山提告求償。

南山工會昨在臉書社團PO出一張南山保單資料通知書照片，指出工會接獲保戶反映，收到南山寄出的保單資料通知書，保單資料封面是本人，但內頁資料卻是不認識的人。

工會指出，這批遭誤植的保單文件通知書，內頁清楚載明他人的名字、保額、保單號碼、繳費年限；下方是銷售商品資訊，包括住院日額建議該買多少、年收入多少該買多少壽險保障等。工會痛罵，南山這是為了銷售而洩漏保戶個資。

南山工會理事長嚴慶龍說，這批受害者是民國八十二年、八十四年及八十九年滿期的保戶，公司去撈這些舊客戶資料，想再賣新保單給已到期的保戶，結果卻把別人個資寄給這些保戶，造成保戶恐慌，甚至鬧出家庭糾紛。