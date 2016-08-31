獨董有來頭 樂陞話題不斷
記者高嘉和／特稿
五月底，百尺竿頭數位娛樂宣布以溢價二十一％、總價四十八．六億元公開收購樂陞二十五．七一％股權，被稱為台灣遊戲業史上最大金額的入股案；但三個月後，卻演變成台股史上首度公開收購不繳款的歹戲。這個過程中有太多疑問，曾自許要成為遊戲界李安的樂陞董事長許金龍，理當對投資大眾、主管機關，甚至檢調，說清楚講明白！
多次上演蛇吞象戲碼 收購案也惹議
從兩千年成立時資本額不到五億元，樂陞透過私募、可轉債、銀行借款等各種管道，累積募資超過百億元，幾乎是資本額的二十倍；市值也從五年前掛牌時僅十億出頭，膨脹到一五○億元。
而樂陞去年初以一．三九億元買下一之鄉，今年三月完成收購中國廈門同步網路集團的五十三．四億元募資案，四月底又透過一之鄉，以一．三億元收購怡客咖啡，隔日一早還宣布以二．五億元認購日本手遊上市公司AltPlus可轉債；樂陞多次上演蛇吞象戲碼，難免引起同業眼紅、市場質疑。
許金龍不僅滾錢速度驚人，媒體、名嘴出身的他，政治人脈也不弱，獨董大有來頭，包括前經建會主委尹啟銘、媒體人陳文茜及前台北市副市長李永萍；據了解，這三位獨董年薪酬都在二百萬元以下。
只是這次百尺竿頭收購案，之前經樂陞董事會拍板同意，這三位獨董理應都在場，但昨臨股會小股東大罵獨董未盡職責，這三人卻神隱、未見回應。
百尺竿頭是中資？ 樂陞始終說不清
這次收購案有著太多疑問。一是百尺竿頭背景為何？該公司以僑外資名義登記，主要股東是英屬維京群島商BILLION PRIDE INVESTMENT LIMITED；儘管樂陞對外堅稱是「日商」，但始終對百尺竿頭的資金來源、主要業務等說不清講不明，難怪外界質疑根本是假外資真中資。
二是百尺竿頭之前曾參與樂陞私募，取得約五％股權，是大股東之一，若這次收購完成，將握有逾三成股權，是最大單一股東；樂陞理當與百尺竿頭有暢通的溝通管道，怎會拖到最後關頭才發現錢沒到？
三是過程中股價大起大落，收購期限倒數前，融券張數又異常大增；到底有無「消息靈通人士」趁機上下其手？經營團隊、董監事等，有無不肖者涉入其中？不只主管機關要查，檢調也應主動偵辦，才可還給散戶一個公道、市場一個交代！
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