樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬

2016-08-31

〔記者陳永吉、張慧雯／台北報導〕這次百尺竿頭公開收購樂陞股票溢價高達二十一％，因此一票散戶搶著上車買股應賣，竟有小股東用人頭戶買了上千張樂陞，恐慘賠四千多萬元。投資人保護中心（投保中心）董事長邱欽庭表示，跨海求償成功有前例，之前投保就曾代替投資人向爾必達求償；將儘快取得樂陞投資人授權，對百尺竿頭進行「催告」，若對方無善意回應，將跨海求償。

樂陞昨臨股會中，小股東是唉聲四起。一位來自屏東東港、買了五十五張的投資人，昨早八時多就抵達現場，股東會還沒開始就遞上發言條；她坦言「買在一○四元」，相較收購價一二八元，每張至少可賺兩萬元，五十五張就賺一一○萬元。但以昨收盤價七十八元估算，每張股票倒賠二．六萬元，五十五張共賠一四三萬元，一來一往差了大約兩百五十萬元，讓她在現場氣得急跳腳。

找人頭戶買1700張 每張賠2.6萬

另一位不敢出面、但直接打電話給樂陞董事長許金龍的投資人，稱是透過人頭戶買進一千七百張，因收購是以一戶一張者優先，他還透過「特殊管道」、花錢找人頭戶；怎料現在一千七百張、每張賠二．六萬元，共計賠四千四百多萬元，同樣也是抱著頭在燒。

昨股東會足足開了兩個小時，內容僅一個報告事項、一個增選董事案，但開完會後，有投資人非得找許金龍交換LINE才肯走，也算創下台股紀錄。

投保中心董事長邱欽庭坦言，因此案是由百尺竿頭對樂陞的股東進行邀約，屬於雙方的買賣契約，如今有一方無法履行契約，「只能進行民事求償」，由樂陞或投保中心代替投資人出面，都是可行的方式。

跨海求償有前例 投保將協助

事實上，投保中心過去就有跨海求償的成功案例，二○一二年二月底，日本記憶體大廠爾必達在日本無預警聲請更生，而在台灣有發行TDR的爾必達也須下市，這使得國內投資人手上股票變成壁紙，投保中心因此代替投資人求償。

不到三個月，爾必達就與投保中心達成和解，一一八九名授權求償的投資人，每個單位取回新台幣六．九五元，由於爾必達聲請更生前一天的交易日，其TDR收盤價為七．○二元，終止上市前一天收盤價更僅有一．六元，所以用六．九五元達成和解，是相當成功的案例。