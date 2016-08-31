歐盟裁定// 愛爾蘭違法補貼 蘋果須補稅4600億

2016-08-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟反壟斷機構宣布對iPhone製造商蘋果公司（Apple）跨國避稅行為的調查結果，裁示愛爾蘭政府給予的租稅優惠屬於非法國家補貼，週二要求蘋果必須向愛爾蘭補繳創紀錄的一三○億歐元（約四六一五億台幣）天價稅款。這項動作可能使歐盟和美國之間的跨國公司稅務爭端緊張升溫。

蘋果遭歐盟執委會裁罰必須補繳的稅額，較先前要求瑞典壓縮機製造商Atlas Copco須補繳給比利時最高稅額紀錄三億歐元高出四十倍，是迄今適用歐盟反國家補貼法律的最高罰金。歐盟監管官員昨表示，蘋果在愛爾蘭享有「特殊稅務待遇」，獲得「明顯較其他企業有利的優勢」。

蘋果、愛爾蘭 都要上訴

歐盟主管競爭事務的執委維斯塔哲昨聲明，愛爾蘭和蘋果達成的非法租稅優惠協議，讓蘋果十多年來能較其他企業支付明顯更低的稅率，如二○○三年在歐洲支付的實質公司稅率僅一％、二○一四年僅○．○○五％。

蘋果和愛爾蘭政府都表示，將向歐洲法院提出上訴。蘋果表示，公司遵守法律，在各國支付所有應繳稅款，該裁定恐傷害歐洲就業和投資機會。愛爾蘭財長努南則說，強烈反對歐盟執委會決定，將上訴以「捍衛國家賦稅體系完整」。

企業屢被查 美罕見抨擊

美國財政部也表示，對此裁示感到失望，重申歐盟執委會「回溯性稅務評估並不公平，有悖於現行法律原則」，直接挑戰歐盟個別國家稅法。美國上週甫罕見抨擊歐盟對跨國企業的避稅調查是逾越權限，已成「超國家稅務機關」，且「不成比例」地以美國企業為目標，使華府無法執行向企業海外收入課稅的計畫。

受此消息衝擊，蘋果股價在美股盤前交易跌逾二％。蘋果去年營收一八○億美元，歐盟裁罰補稅金額相當於其海外現金的六％。根據申報資料，蘋果迄六月止持有的現金、證券和約當現金約二三一五億美元，其中九十三％、約二一四九億美元放在海外子公司。蘋果執行長庫克日前指出，除非美國政府能提出「合理稅率」（聯邦政府公司稅率最高卅五％），否則不會將資金轉回。

亞馬遜、麥當勞 被鎖定

蘋果以外，亞馬遜、麥當勞也面臨歐盟對其在盧森堡接受租稅優惠安排的調查，星巴克、飛雅特克萊斯勒則已遭歐盟裁罰，須分別向荷蘭、盧森堡補稅三千萬歐元。