母被通緝// 女童人間蒸發11年 未上過學

2016-08-30

童被找到第一句：好想上學

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昨天是全國中小學的開學日，宜蘭警方卻在北市找到自出生就人間蒸發的十一歲女童小玲（化名），她跟著一度被通緝的媽媽「隱姓埋名」，沒讀書也不識字，過著幽靈般的生活，看到警察，小玲的第一句話是︰「我好想跟大家一樣上學！」

警方指出， 設籍宜蘭縣的四十五歲林姓婦人，早年在宜蘭縣租屋工作，九十一年挨告詐欺，因未到案被通緝，加上債務問題搬離住所，躲到台北市。林婦跑路期間戶籍仍在礁溪鄉；九十四年，林婦在桃園某婦產科未婚生下女兒小玲，生產紀錄也被醫院傳送到礁溪戶政事務所，但林婦卻未報小玲戶口，一○一年小玲沒入學，戶籍地找不到人，宜蘭縣政府通報協尋一直沒有下文。

未婚生女未報戶口 隱姓埋名

直到今年二月，林婦被淡水警方查獲歸案，檢方調查後撤銷通緝，林婦隨即向礁溪戶政事務所送交聲明書，聲稱沒生過小孩，小玲非她女兒，戶政所認為事有蹊蹺，通報礁溪警分局調查。偵查佐林岳霆查訪當年幫林婦接生的婦產科醫師，發現生產記錄表上明明有新生兒腳掌印、林婦按捺的指紋，懷疑林婦有「不可告人的秘密」。

林岳霆撥打林婦手機，直到七月底才接通，循線查出她藏身台北市區老舊公寓，礁溪警分局成立專案小組，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，檢警懷疑女童恐遭不測，朝殺人罪偵辦。

疑童遭不測 檢警循線終尋獲

本月廿四日，林岳霆等人以突擊方式進入林婦住所送達傳票，在屋內撞見林婦與一名小女孩。林婦起初支吾其詞，當看到傳票上「殺人罪」字眼，當場下跪大喊：「我沒有殺人，她就是我女兒小玲！」

警方說，小玲看起來身心狀況良好，可說流利國語，但因未入學，既不識字也不會書寫，看到警方的第一句話是：「我好想跟大家一樣上學！」

據了解，林婦在住處附近賣冰為生，小玲待在家裡很少出門，被問到為何不讓女兒上學？林婦說，誤聽朋友說沒有按時報戶口可能被罰卅萬元，加上擔心自己被關會和女兒分離，才出此下策。

對此，宜蘭縣府教育處說，將鑑定安排小玲的合適學習年級，至於在何處就學？將與台北市政府聯繫，尋求對小玲最有利方案；宜蘭縣政府社會處表示，林婦沒有入監，小玲若未受虐不會安置，會定期訪視列入追蹤對象。