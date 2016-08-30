國民黨廉委會延攬馬閣員 黨內批：從鏡中找人
2016-08-30
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內監督黨籍公職人員的廉能委員會新任委員公布，涵蓋多位前馬政府閣員，包括前政委楊秋興、前法務部長羅瑩雪，和朱立倫參選總統的搭檔、前勞委會主委王如玄等，另外，還有四人有新黨色彩，遭黨內評為「從鏡中找人」。
還有4位前新黨立委
國民黨廉能委員會設委員十九人，其中國民黨籍不得超過九人，其餘「由具社會清望之公正人士擔任」，均由黨主席提名交由中常會通過後聘任，聘期一年，監督對象為黨籍公職人員。
國民黨中常會上週通過新任第十一屆廉能委員，新聘名單以楊秋興、羅瑩雪、王如玄三人最受矚目，而馬政府時代閣員還包含前人事行政總處人事長黃富源、前政委蔡玉玲、前教育部政次陳德華、前體委會主委戴遐齡，佔了極大比例。除了前閣員外，國民黨本屆廉能委員新黨色彩也頗為濃厚，包含前立委周陽山、雷倩、黃國鐘、高惠宇等四人都曾為新黨籍。
此外，上屆委員中，東海大學副教授彭懷真、東吳大學教授陳清秀兩人續聘，另增聘前立委李貴敏、詹滿容、北市議員陳玉梅、政大教授周祝瑛、觀護人駱冀耕、律師魏平政等人。
對於廉委名單，黨內有人認為，前閣員人數過多，從鏡中找人，沒新意，也有人認為，廉能委員會的功能不彰，十分沒存在感，加上國民黨已在野，黨公職人數很少，誰當廉能委員，沒太多人在意。
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