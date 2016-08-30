農委會整頓法人沒進度 立委籲訂時程表
2016-08-30
轄下26法人 每年人事費竟逾10億
〔記者林彥彤／台北報導〕農委會轄下財團法人遭立委質疑績效不彰，農委會在七月盤點廿六家財團法人，更發現每年有超過十五億元經費來自農委會補助或委辦，但花費超過十億元在人事支出上，有二十多位董事長和經理人等高層主管月薪達六位數；農委會宣示要對業務量少或績效不顯著的財團法人予以整併或要求退場，還未見進度，立委昨日再度呼籲，整頓績效不彰財團法人絕對是轉型正義的一環，政府應訂定工作時程表並公告。
農委會資料顯示，所屬財團法人近三年（一○二到一○四）總收入分別為二十三億八千三百萬元、二十八億九千六百萬元及二十八億三千九百萬元，受農委會補助共計有十六家。
民進黨立委余宛如表示，過去國民黨政府時期，是利用農會體系在綁樁；現在新政府應該要讓民眾看到，體系下的單位是真的有助於我國農業政策的推動，對於一些營運績效不彰、定位不明確的法人，應該要確實監督，訂出明確的時程表決定存廢問題，不要讓已失去其目的的法人淪為只是退休人員來領酬庸的一個單位。
余宛如強調，財團法人有其獨立性質，以及督導的程序上需要時間都是可理解的，但新政府一定要讓民眾看到調查報告以及處理進度。
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