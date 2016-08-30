九三軍人節》小英鼓勵國軍 穿軍服逛街

2016-08-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡總統昨接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表致詞時，鼓勵國軍弟兄，「在九月三日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街」。

為慶祝軍人節，國防部舉辦軍人著軍服即享有購物優惠、戰機衝場等系列活動；總統表示，上述活動只是一個起點，當軍人穿著軍服，勇敢地走向社會大眾，而社會大眾也能張開雙臂，歡迎穿著軍服的軍人，這就是國軍贏回尊嚴的第一步。

總統指出，近來她與軍中退伍的老前輩密集晤談；而她自五二○就職以來，收到諸多國防事務的建議書，也聽取許多退役軍官的諍言，深刻瞭解很多政府要努力的方向，她希望有更多人看見國軍弟兄的汗水、鬥志與不一樣的表現，如此將對國軍產生不一樣的想法，「國軍需要掌聲」。