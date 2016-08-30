丈夫枉死 船長妻：像針在刺我的心
2016-08-30
〔記者蘇福男、羅添斌／綜合報導〕金江軍艦雄三飛彈誤射造成「翔利昇號」漁船船長黃文忠等人一死三傷，高雄地檢署昨起訴該艦中尉兵器長許博為等三人，黃文忠家屬表示，起訴只是給個交代而已，希望軍方儘快完成賠償協商，讓家屬恢復正常生活。
黃文忠家屬對起訴內容沒有意見，認為社會大眾都在看，院檢起訴、判決結果就讓社會大眾去評判，黃妻則忍不住落淚表示，每次想起丈夫枉死，「就像針在刺我的心」，希望儘快完成協商，讓事件落幕。
家屬盼速完成賠償協商
案發時也在船上被炸傷的黃文忠小兒子黃明泉，受訪時也無奈表示，家屬與軍方已協商過兩次，希望趕快完成協商，被炸漁船要完成報廢手續，他們才能另造新船，而建造一艘新船起碼也要一年的時間。
國防部回應指出，海軍會持續與家屬密切協調，至於協調進度及賠償金額，以及是否先針對船體毀損部分提出賠償等，尚待與家屬進一步協調。
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