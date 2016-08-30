火線安全接頭…竟連接兩枚實彈
〔記者黃建華／高雄報導〕針對雄三誤射案，高雄地檢署昨起訴金江艦射控士官長陳銘修等三人，也還原這起飛彈誤射過程。其中，飛彈中士高嘉駿誤射一枚雄三飛彈，但實際艦上火線安全接頭共連接兩枚實彈；而陳銘修因口渴擅離艦上戰情室，讓高獨自進行飛彈演練，也是釀成誤射案因素之一，聞者莫不驚呼：「喝這口水代價真高！」
起訴書指出，七月一日金江艦排定實施甲操測考，一早暫泊於左營海軍基地，當日早點名結束後，高嘉駿等人將「測試訓練器」（ＴＴＳ）兩具接上第一號及第二號飛彈。
檢方指出，兵器長許博為明知當日甲操測考實施攻船飛彈演練，僅需模擬發射一枚飛彈，且艦上僅有兩部ＴＴＳ可供測試，因此於測試及完成備便時，至多僅需使用兩支火線安全接頭，卻給了陳銘修四支火線安全接頭，並全數接上第一至四號飛彈，許卻又未盡其職責指示陳銘修遵守標準安全作業程序，亦未自行或要求督導幹部應在系統處於「作戰模式」時全程在場督導。
起訴書指出，後來因飛彈操控台上的ＴＴＳ面板有異狀，四支火線安全接頭一開始先被拆下，再由高嘉駿全數接上，並經向其他艦借用面板更換完畢排除故障。陳銘修為檢測飛彈準備狀況，在已連接火線安全接頭，且飛彈操控系統仍為「作戰模式」下，完成選彈程序並測試飛彈迴路完畢，後來他因口渴擅離戰情室五至七分鐘。
高嘉駿在沒有長官現場督導下，獨自進行飛彈系統演練，未注意在「作戰模式」下，火線安全接頭已連接實彈，甚至始終沒注意到第三號及第四號飛彈並未連接ＴＴＳ，且狀態已顯示為「實彈」。
起訴書指出，當時螢幕顯示為「MSL3」即MISSILE 3之縮寫，顯示為作戰模式下第三號飛彈為「實彈」之意，若有接上ＴＴＳ，不論作戰模式或訓練模式，螢幕上應顯示為「ＴＴＳ」，即「模擬彈」之意。
結果高嘉駿先後按下飛彈操控台觸控螢幕上之「允許發射」、「飛彈發射」及「確認」等按鍵，導致第三號飛彈於八時十二分點火擊發，脫離彈箱；雄三飛彈飛行約兩分鐘後，抵達設定目標的澎湖附近海域，自動搜尋鎖定在該範圍內翔利昇號漁船後，即高速自漁船右前舷射入，貫穿「翔」船駕駛室，釀成一死三傷。
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