雄三誤射「過失意外」 起訴3軍士官
〔記者黃建華／高雄報導〕海軍「金江艦」七月一日誤射雄三飛彈，造成「翔利昇」漁船船長黃文忠等一死三傷案，高雄地檢署昨天依業務過失致死、過失毀損武器等罪起訴誤射飛彈的飛彈中士高嘉駿，另依廢弛職務罪起訴中尉兵器長許博為及射控士官長陳銘修。
雄檢認定無任何陰謀或不法動機
高雄地檢署襄閱主任檢察官黃元冠表示，專案小組調查相關人員通聯、金融帳戶與交往對象後認定「全案確是過失意外，並無任何陰謀或不法動機」。至於全案是否另涉洩密部分，另案偵查中。
海軍「金江艦」七月一日上午在左營軍港，準備執行年度「甲操」測驗，高嘉駿與陳銘修到艦上戰情室，演練雄三飛彈發射程序，陳銘修因口渴擅離戰情室，高嘉駿仍自行練習，結果誤射飛彈到澎湖海域，擊中「翔利昇」漁船，造成船長黃文忠死亡、三名船員受傷。
黃元冠強調，專案小組檢察官先後多次前往停泊於左營海軍基地的金江艦、興達港內之「翔利昇」漁船實地勘驗；針對金江艦及相關人員住處等六處地點展開搜索，查扣相關人員之電腦、行動電話進行分析；調閱其通聯紀錄、金融帳戶及近年入出境紀錄等資料；累計先後召開五十七次偵查庭，傳訊被告與證人多達八十二人次。
檢方起訴認為，高嘉駿獨自在戰情室演練飛彈發射操作，並按鈕誤射飛彈，涉嫌刑法業務過失致死、業務過失傷害及陸海空軍刑法過失毀損武器罪；而陳銘修讓高嘉駿獨自在戰情室操作，許博為違反規定一次發給四支火線安全接頭，都涉嫌刑法廢弛職務釀成災害罪，另艦長林伯澤則無過失。
艦上監視器時間和基地GPS有誤差
此外，雄三飛彈誤射後，國防部開記者會公布誤射時間是「上午八時十五分」，但相隔兩天檢方公布艦上監視器畫面，顯示當天上午八時十二分就誤射離架，引發立委質疑海軍值日官隔了約三分多鐘才向聯合作戰中心回報，對此，雄檢提出澄清與說明。
黃元冠表示，金江艦上的監視器畫面的確顯示八時十二分卅三秒飛彈發射，但經調閱二五六戰隊門口監視器，再比對基地ＧＰＳ系統時間結果，發現飛彈發射時間約為基地ＧＰＳ系統時間上午八時十四分廿一秒，經再比對金江艦上監視畫面時間，發現監視器時間比基地ＧＰＳ系統時間慢了約一分四十八秒。檢方說，值日官在飛彈發射後約一分鐘就馬上向聯合作戰中心回報，並無刻意遲延狀況。
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