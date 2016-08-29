茲卡攻陷新加坡 暴增41例本土感染
我今將旅遊疫情升為警示
〔編譯蔡子岳、記者林惠琴／綜合報導〕茲卡病毒攻進亞洲，新加坡也淪陷！新加坡繼通報首例感染茲卡病毒的四十七歲個案後，新加坡衛生部與國家環境局（ＮＥＡ）昨日發聲明證實共有四十一例茲卡確診病例，當局已對一百廿四人做茲卡檢查，因受檢者多已在新加坡其他區域工作或生活，恐會有更多病例出現。我國衛福部表示，推估當地本土疫情風險很大，最快今日將新加坡旅遊疫情建議等級升為第二級「警示」；專家則指出，此為一大警訊，茲卡入侵台灣恐也不遠！
新加坡確診茲卡的四十一例，除廿七日先確認一名馬來西亞籍婦女，昨再確認包括四名新加坡男性與卅六位外籍建築工也罹患，這些人皆在新加坡阿裕尼灣與沈氏通道區域工作；受檢一百廿四人中，七十八人呈陰性反應，五人結果尚未出來，獲治癒有卅四人。衛生部聲明，受檢大都是建築工人，近期未行經茲卡流行區，表示茲卡已出現境內流行。
新加坡緊急動員消毒下水道、噴灑滅蚊藥劑。東南亞目前出現茲卡病毒國家包括孟加拉、寮國、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南等；馬來西亞昨宣布加強馬星邊境檢疫措施。
疾管署發言人楊玉玟昨指出，由於新加坡首例無出國史，確定是本土病例，當地政府又一口氣確認四十一例茲卡個案，研判「本土疫情風險很大」。我國最快今日將新加坡旅遊疫情建議等級升為第二級「警示」，呼籲懷孕及計畫生育婦女暫緩至該地，民眾如需前往則應做好防蚊措施，並需依循「二二二六原則」，包含女性延後兩個月懷孕；男性兩個月內避免性行為或正確使用保險套等。
專家憂心茲卡侵台恐難擋
「一定擋不住了！」感染症專家、台大醫院兒科部主任黃立民表示，八成以上茲卡感染者為輕症難以察覺，很多國家與新加坡相同，原以為沒事，發現時已一堆人染病，連新加坡如此愛乾淨國家都淪陷，代表很難擋，目前政府防疫仍較被動，建議應監測捐血者的血液有無茲卡抗體，以利防範。
我國迄今發現茲卡境外移入六例，防疫學會理事長王任賢說，雖已近秋冬，但新加坡茲卡大爆發是一大警訊，因國人與東南亞交流密切，星國淪陷，台灣恐就「不遠了」，尤其中南部要提高警覺，落實清除病媒蚊孳生源。
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