全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎

2016-08-29

出席國際青少年人權高峰會

〔記者蘇孟娟／綜合報導〕台灣八名代表獲邀出席今年第十三屆國際青少年人權高峰會，分享台灣校園人權教育推廣情形，其中，長期投入尼泊爾等落後國家醫療志工服務的中國醫藥大學醫學系學生廖健宏，獲頒「人權英雄獎」，他是台灣首位榮獲此項殊榮的大學生。這項最高榮譽人權教育獎項，全球每年只頒發給兩名學生，獲獎相當不易。

中央社報導，由聯合國非政府組織、國際青少年人權協會（ＹＨＲＩ）主辦的國際青少年人權高峰會，於八月廿五日至廿七日在聯合國舉行，計有聯合國官員以及六十多國人權代表約三百人與會，就全球教育權、歧視與不公義、販賣人口、犯罪與暴力預防等議題深入探討。

中國醫藥大學廖健宏獲殊榮

中華國際人權促進會代表團受邀出席，分享台灣推動人權實況及未來交流合作。創會理事長許雅琛提報一份調查指出，八十六％的台灣學生知道「世界人權宣言卅條」的知識後，有效提升自我保護與幫助他人的勇氣，減少校園霸凌，將持續擴大傳播人權理念，更啟發學生的國際人權觀。

就讀中國醫大醫學系五年級的廖健宏，更因長期投入人權志工服務，曾遠赴尼泊爾擔任醫療志工，由國際青少年人權協會創會會長夏特沃思（Mary Shuttleworth）頒發「人權英雄獎」，他是首位榮獲此項殊榮且來自台灣的大學生。

長期擔任醫療志工獲得肯定

中國醫大醫學系主任李正淳指出，廖健宏總是熱心出任班級幹部，參與很多志工服務，更關注校園反霸凌、反歧視等人權議題及教育，表現優異。他在二○一四年就曾獲選以「人權大使」身分，參加在比利時辦的第十一屆國際青少年人權高峰會，這次再獲人權英雄獎，代表他長期關注公共議題及投身公益的努力獲得國際肯定。

李正淳說，學校長期推動醫學系學生同理心養成，鼓勵參與國內外志工服務學習，廖健宏一向態度積極，投入參與國際事務，去年也曾獲水利署選為水利青年特使，前往荷蘭與世界青年交流。他當時曾以去年蘇迪勒颱風造成大台北地區之濁水事件為題，製作三分鐘影片參賽，獲得阿姆斯特丹國際水週「水電影競賽」第一名！