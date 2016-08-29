《他山之石》避開爭議 日職係數一致

2016-08-29

◎記者羅志朋／調查報導

中職訂定恢復係數合格範圍為○．五四○至○．五八○，然而「合格」範圍數值是否「合理」？值得探討。

北市大研究指出，投手投出時速一四○公里速球，打者以時速九○公里揮棒速度擊出，揮擊仰角四十五度，在所有條件都相同情況下，恢復係數○．五八○與○．五四○的球相較，飛行距離多了近廿公尺，這差距足以左右成績和紀錄。

近年來中職兩度主動公布恢復係數，包括二○一○年上半季美津濃MB210的○．五四二三，場均○．五四轟，和今年四月華櫻九九○的○．五七六，場均二．五四轟，兩時期係數分別接近合格範圍最低值和最高值，場均全壘打相差近五倍，顯見球的影響力。

過去日職曾將比賽用球反發係數合格範圍訂為○．四○三四至○．四二三四，但球頻出包，影響球員成績和激勵獎金，引發球員工會反彈。

因日職官方無法保證球完全沒問題，去年二月與球員工會協商達成共識，取消合格範圍數值，改為目標值○．四一三四，每年反發係數必須在○．四一三四上下，只容許些微誤差，維持球的一致性，將影響成績的因素降到最低，他山之石值得中職借鏡。

必須強調的是，恢復係數合格不代表合理，每年係數不宜變動過大，唯有在比賽用球一致的基準下，成績才客觀、紀錄才可貴。