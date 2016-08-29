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打出真實力 葉君璋︰改採經典賽用球

2016-08-29

◎記者羅志朋／調查報導

近三年華櫻九九○恢復係數大幅上調，並沒有事先公布，相同型號的球，彈性卻大不同，多數教練和球員都表示無法接受。

義大左投賴鴻誠表示，係數增加一點還可以接受，畢竟全壘打能吸引球迷進場，但係數調幅超量，好球帶又沒有適度放寬做為配套措施，導致中職成了超級打擊聯盟，很多打者數據好到能上大聯盟，但國際賽又沒有亮眼成績，問題出在哪？

賴鴻誠說，中職任何決策都要公平、公正、公開，必須禁得起檢視，係數調多少？是否有換球？球如何抽驗？這些大家都不知道是怎麼回事，等到球季快結束了還在猜測球到底出了什麼問題，他建議，「取合格範圍中間值是理想方式，例如每年係數在○．五六○上下，不能差太多，投打成績才有參考價值。」

兄弟投手林克謙表示，係數不是說不能調整，但應該在球季開打前就公布，並說明為什麼要調整，特別是這幾年調高那麼多，必須讓投手有時間適應，心裡有個底，因為這會影響成績和談薪。

義大總教練葉君璋認為，明年要打經典賽，中職不妨考慮採用與經典賽差不多彈性的比賽用球，一來可與國際接軌，二來中職打者是不是真的很會轟就一清二楚了。

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