《自由充電站》恢復係數

2016-08-29

過去常聽到棒球「彈性係數」是多少，其實正確名稱應為「恢復係數（coefficient of restitution，簡稱ＣＯＲ）」。

北市大運動器材科技研究所研究員陳韋翰解釋，彈性係數是指材料抵抗彈性變形的能力，恢復係數則是指兩物體碰撞前後的相對速度比值，就棒球運動而言應稱「恢復係數」而非「彈性係數」；日本稱為「反發係數」，南韓則稱「反撥係數」。（記者羅志朋）