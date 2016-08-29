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《數字會說話》用球「恢復係數」調高 全壘打暴增

2016-08-29

◎記者羅志朋／調查報導

球對全壘打產量影響有多大？歷史如明鏡，數字會說話。

1992年上半季中職比賽用球採美津濃500，場均1.36轟，到了下半季球換成彈性較好的Sun-up SU-101，場均飆升至2.13轟，成長57%，一整季場均1.74轟的中職紀錄高懸二十多年，直到去年場均1.79轟才刷新紀錄。

1999年中職比賽用球首度採華櫻990，前3年場均依序為0.92轟、0.97轟、1.06轟，大致維持在1轟左右。

由於全壘打產量偏低，影響比賽精彩度，中職決定調高恢復係數，將2001年的0.558，微調成2002年的0.560，結果場均從1.06轟增至1.41轟，成長33%。

2002年恢復係數僅增加0.002，全壘打就成長33%；前年(2014年)恢復係數0.557，今年調高到0.576，一口氣增加0.019，場均從0.87轟暴增至2.54轟，大幅成長192%。究竟球會不會影響全壘打產量？就讓數字來說話。

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  • 2001、2002年投打數據

    2001、2002年投打數據

  • 1992年上下半季投打數據

    1992年上下半季投打數據

  • 左起依序為2014、15、16年中職比賽用球，雖然型號都是華櫻990，但彈性卻大不同。（記者羅志朋攝）

    左起依序為2014、15、16年中職比賽用球，雖然型號都是華櫻990，但彈性卻大不同。（記者羅志朋攝）

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