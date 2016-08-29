《數字會說話》用球「恢復係數」調高 全壘打暴增
2016-08-29
◎記者羅志朋／調查報導
球對全壘打產量影響有多大？歷史如明鏡，數字會說話。
1992年上半季中職比賽用球採美津濃500，場均1.36轟，到了下半季球換成彈性較好的Sun-up SU-101，場均飆升至2.13轟，成長57%，一整季場均1.74轟的中職紀錄高懸二十多年，直到去年場均1.79轟才刷新紀錄。
1999年中職比賽用球首度採華櫻990，前3年場均依序為0.92轟、0.97轟、1.06轟，大致維持在1轟左右。
由於全壘打產量偏低，影響比賽精彩度，中職決定調高恢復係數，將2001年的0.558，微調成2002年的0.560，結果場均從1.06轟增至1.41轟，成長33%。
2002年恢復係數僅增加0.002，全壘打就成長33%；前年(2014年)恢復係數0.557，今年調高到0.576，一口氣增加0.019，場均從0.87轟暴增至2.54轟，大幅成長192%。究竟球會不會影響全壘打產量？就讓數字來說話。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 不逼脫衣可存錢？把少女送藥桌賺要命錢
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 陳姵蓉／剪髮
- 福山雅治有種 靠當爸轉運
- 普度法會620桌供品 30秒拿光
- 大醉俠不耍刀 74歲岳華聲援「寶島回想曲」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 加油側錄 盜刷百萬餐券變現
- 〈McLaren 650S Coupé試駕〉體現F1科技精髓的英國超跑
- 就這樣當了街友！2段愛情重創心靈 他拉不下臉求援
- 宇多田苦情養家 異國婚姻快喊切
- 法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣
- 自由共和國》吳唯塵／ 告別「一條龍」低價陸客團
- 克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
- 疑覓食卡廢輪胎 綠蠵龜死亡
- 西門町酒吧大火 險波及紅樓
- 娜姊最愛「席格若斯」 11.29空靈登「台」
- 〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到
- 整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對
- K歌變K人 10人亂鬥3傷
- TTIP沒了 TPP今年過關也很難
- 美年輕人不愛肥皂 剩長輩青睞
- 陽耀勳「誇張轟」郭總認為應「球」證
- 排隊上廁所擦撞 遭10人圍毆
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 男人貧血 小心腸胃道出血
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 許厝家長拒遷校 搭帳篷上課
- 台日足球今較勁 這回靠本土軍
- 田徑女子鏈球 波蘭名將刷新世界紀錄
- 〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己
- 桃市》虎寶寶上小一 新生比去年少近2000人
- 3對3鬥陣尬籃球 缺錢差點難產
- 閉鎖期才剛過 庫克大幅賣出蘋果持股
- 陳明軒首升一軍 盼學阿福霸氣
- 《中英對照讀新聞》 ITV to switch off its seven channels for an hour for Olympics event 英國獨立電視台為英國奧運成就暫停旗下頻道播映1小時
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《數字會說話》用球「恢復係數」調高 全壘打暴增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分