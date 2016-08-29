陸軍上尉想退伍：不想裝病

2016-08-29

〔記者羅添斌／台北報導〕在陸軍十軍團五二工兵群服役的徐姓上尉因無意繼續服役，擬申請提前退伍，但他表明不想裝成有精神疾病，更直接在陸軍網路信箱及個人臉書上發表公開信，希望軍方成全讓他提前退伍。

徐並稱：「國家在軍校期間所提供的資源和金錢，該歸還的一定分毫不少，現在所欠缺的就是一個途徑而已。」他還說，千千萬萬不要把一心想離開的強留下來，「像埋下一顆顆的不定時炸彈」，狗急跳牆，誰知道在壓力到達臨界點的時候，「這些炸彈究竟只會自毀，或是波及他人呢？」

軍方今當面溝通

陸軍十軍團回應指出，徐姓上尉「一來沒有裝病，第二則是沒有違法」；徐是中正理工學院九十九年班畢業，畢業任官後至少要服役滿十年，他在今年三、四月間曾表達提前退伍的想法，但當時家人未同意，這次事件後，軍方與家屬聯繫得知家人已同意其提前退伍，軍團今將與徐姓上尉當面溝通並加強輔導，了解他直接的想法。

根據軍方規定，志願役軍士官在軍校畢業後，須服滿一定年限才能退伍，若要提前退伍，則需賠償就讀軍校期間國家為其支付的公費。

徐姓上尉上週五在陸軍軍網上發表公開信，週六又在個人臉書貼文。他說，自己是個想退伍但求助無門的軍人，在四處探聽後得知，如想要辦理退伍，目前唯一的方法就是「因病停役」，「只要我可以裝成有精神方面的問題」，在醫院住滿至少半年以上，就有機會可以辦理退伍。但他不願以這種方式辦理退伍，只能懇求增列軍校生服役未滿辦理退伍之辦法。